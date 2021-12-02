CHP’li Ağbaba: Engelli maaşları asgari ücret seviyesine yükseltilmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Enflasyon ve fiyat artışları karşısında engelli maaşları şu an yok hükmündedir. Bir an önce engelli maaşlarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi gerekmektedir” dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. İktidarın engellilere verdiği sözü tutmadığını öne süren Ağbaba, “Engelliler, salgından sonra şimdi ekonomik buhrandan da çok daha fazla etkilenmiş durumdalar. İktidar, engellilere ilişkin verdiği hiçbir sözü tutmuyor, engellilerle ilgili klişe açıklamalar yaparak sorunları örtbas ediyor, engellilere yaşam hakkı tanımıyor” diyerek iktidarı eleştirdi.

“Enflasyon karşısında engelli maaşları yok hükmündedir”

Engellilerin verilen maaşla geçinmesinin imkânsız olduğuna dikkat çeken Ağbaba, şunları kaydetti:

“Türkiye nüfusunun yüzde 12’sini oluşturan engelliler, özellikle salgınla birlikte yaşam koşullarının en olumsuz etkilendiği kesimlerin başında geliyor. Salgında sağlık sistemindeki eksiklikler, sosyal hayatın tümüyle bitmesi, erişilebilirlikteki sorunların bir türlü çözülememesi engelliler için çok ciddi sorunlar yaratmışken bir de ekonomik buhranla birlikte engellilerin sorunları katlanarak arttı. Engel oranlarına göre aldıkları maaş, yüzde 70’e kadar olanlarda aylık 661 TL, yüzde 70’ten fazla olanlarda ise 991 TL. Bu maaşlarla yaşamanın imkansız olduğu ortadadır. Enflasyon ve fiyat artışları karşısında engelli maaşları şu an yok hükmündedir. Bir an önce engelli maaşlarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi gerekmektedir. Bu konuda verdiğimiz kanun teklifinin kabul edilmesi, iktidarın ve tüm partilerin bu konudaki samimiyetini ortaya çıkaracaktır.”

“Yaşam hakkı tanımıyorlar”

Engellilerin iş bulmakta da zorluk yaşandığını kaydeden Ağbaba, şunları belirtti:

“Engellilerin maaşlarının düşüklüğü en önemli temel sorunlardan. Ancak en önemli ikinci sorun olan işsizliğin yanı sıra eğitim ve sağlık hakkı gibi en temel haklardan yararlanmaları da birçok engele takılmaktadır. Yeni sorunlarla birlikte, AKP iktidarının 2005 yılından bu yana bir türlü hayata geçirmediği 5378 sayılı Kanun ve kanunda yer alan erişilebilirliğe dair süre sınırlarının sürekli ertelenmesi, ciddi mağduriyetlere neden olmaktadır. Cumhurbaşkanı, 2020 yılını Erişilebilirlik Yılı ilan etti ancak aradan geçen iki yılda bir arpa boyu yol alamadı ve Erişilebilirlik Yasası’nı yine bir yıl daha erteledi. Benzer şekilde, mayısta ve aralıkta engellilere verilen atama sözü, istihdam sözü ve sorunların çözümüne dair sözler hiçbir şekilde tutulmadı. Engellilere adeta yaşam hakkı tanımıyorlar.”

“Oy hakkı için araçlar sağlansın”

“Engellilerin bağımsız ve hür oy kullanmalarını mümkün kılacak araçlar sağlansın” diyen Ağbaba, engellilerin kendi iradeleriyle tek başlarına bağımsız oy kullanabilmeleri için TBMM’ye kanun teklifi verdiğini hatırlatarak şunları aktardı:

“Seçim Kanunu’nda engellilere oy kullanırken bir refakatçinin eşlik etmesi zorunluluğu, eşit ve gizli oy haklarının ortadan kalkmasına neden olmaktadır. Engellilerin siyasi iradesini sandığa yansıtabilmesinin önündeki fiziki engellerin ortadan kaldırılması ve oy kullanımında kolaylıkların sağlanması hem yurttaşlık hakkı açısından hem de seçme ve seçilme hakkı açısından bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal devlet, engelli vatandaşların tek başlarına bağımsız olarak oy kullanmalarını mümkün kılacak araçlarını sağlamakla ve en temel ‘seçme ve seçilme hakkının’ eksiksiz bir şekilde uygulamakla yükümlüdür. Bu nedenle TBMM’ye verdiğimiz kanun teklifiyle engelli yurttaşlarımızın bağımsız ve hür oy kullanabilmelerini mümkün kılacak araçların sağlanması ve ‘talep etmesi’ halinde bir refakatçiyle oy kullanması gerekliliğini belirttik. Bunun seçim öncesi ivedilikle hayata geçirilmesi gerekiyor.

“Engelliye istihdam paketi açıklanmalı”

İktidarın, ivedilikle yeni bir destek paketini açıklaması, engellilere özel olarak salgın ve istihdam politikası üretmesi ve engelliler alanında çalışan STK’lara destek vermesi gerekmektedir. Aynı şekilde, seçim öncesi engellilerin kendi iradeleriyle hür oy kullanabilmeleri için komisyonda bekletilen kanun teklifimiz bir an önce uygulanmalıdır. Partimiz, engellilerin hayatını kolaylaştıracak ve sosyal hayata erişimlerini artıracak her politikaya destek olacaktır. Biz, CHP olarak, engellilerin hayata eşit katılımını sağlamak ve tam anlamıyla eşitliği ve erişilebilirliği uygulamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. İktidarımızda, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü daha eşit ve daha erişilebilir bir Türkiye’de gerçekleştireceğimizin sözünü veriyoruz.”