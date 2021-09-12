CHP'li Ağbaba: Ekonominin yüzde 21,7 büyüdüğü dönemde 61 bin 736 esnaf kepenk kapattı; 48 bin şirket iflas etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Türkiye’de yüzde 21,7’lik büyüme olduğu bu dönemde; en az 61 bin 736 esnaf kepenk kapatırken, 2021 yılının Ocak-Ağustos aylarında ise en az 48 bin şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi de iflas ederek kapandı" dedi.

"Kapanma ve iflaslar normalleşme sürecinde yaşandı"

Ağbaba yaptığı yazılı açıklamada söz konusu esnaf ve şirketlerin normalleşme sürecinde iflas ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kapanma sürecinin bitmesiyle tekrar işlerinin düzeleceğini düşünen esnaflar, geçmiş borçların altında ezilmeye devam ediyor. Salgın tedbirleri süresince sürekli olarak aç kapa yapılan, gelir kaybına göre hibe desteği verilmeyen ve bunun yerine banka kredilerine muhtaç hale getirilen esnaflar ayakta durmakta zorlanıyor. Öyle ki bu durum resmi verilere dahi yansımış durumdadır.

Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi verilerine göre bu yılın ilk 8 ayında meslekten ve sicilden terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısı 61 bin 736’ya yükseldi. Bu iflasların 21 bin 731 ‘i ise normalleşme sürecinin başladığı Haziran ve Ağustos aylarında yaşandı.

Bir başka deyişle iflasların yüzde 35’i tam kapanmanın bittiği ve normalleşme döneminin başladığı Haziran ve ağustos aylarında yaşandı. Bu yılın ilk 8 ayında iflas eden her 100 esnaftan 35’i biri kapanmanın olmadığı üç ayda gerçekleşti.

Esnaf ve Sicil Gazetesinde bir diğer çarpıcı veri ise tescil edilen esnaf sayısında görüldü. TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası) verilerine göre ise bu yıl ocak-ağustos döneminde yeni tescil edilen esnaf ve sanatkâr sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 oranında azalarak 185 bin 126 oldu."

"Büyüyen ekonomide şirketler iflas etti"

Ağbaba açıklamasına şöyle devam etti:

"Normalleşme süreci ile şirket ve gerçek kişi ticari işletmelerinde de tıpkı esnaflarda olduğu gibi iflaslar devam ediyor.

TOBB’un (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Ticaret Sicil istatistiklerine göre bu yıl ocak-temmuz döneminde toplam 9 bin 105 şirket tasfiye edildi, 18 bin 491 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi kapandı, 21bin 240 şirket de re’sen kapatıldı. Dolayısıyla bu dönemde toplam 48 bin şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi kapandı.

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre Türkiye ekonomisi sözde yüzde 21,7 oranında büyürken, esnaflara ve şirketlere bu büyümeden sadece iflas düşmüş oldu."