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Ekonomi

CHP'li Ağbaba: Ekonominin kitabını yazan, TL'nin defterini dürdü

"Önümüzdeki aylarda iğneden ipliğe her şeye zam gelecek"

24 Kasım 2021 12:32

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekonominin kitabını yazdık” açıklamasına gönderme yaparak, "Ekonominin kitabını yazan, TL'nin defterini dürdü" düşüncesini dile getirdi. 

Ağbaba Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Benzine ve motorine 1 lira, otogaza 65 kuruş zam kararı alındı. Artık 20, 30 kuruş değil; 1'er liralık zamlar yapılıyor. Bu daha başlangıç. Önümüzdeki aylarda iğneden ipliğe her şeye zam gelecek. Ekonominin kitabını yazan, TL'nin defterini dürdü." ifadesini kullandı. 

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