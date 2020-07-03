CHP'li Ağbaba direksiyonun başına geçti, Çankaya Belediyesi'nin gönderdiği yemekleri Meclis kapısında bekleyen baro başkanlarına ulaştırdı

TBMM'nin Çankaya Kapısı'nda bekleyen baro başkanlarına Çankaya Belediyesi, yiyecek ve içecek gönderdi. Belediye aracı polis bariyerlerini aşamayınca CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, direksiyonun başına geçerek baro başkanlarına ulaştırdı.

Çankaya Belediyesi, baro başkanları 'çoklu baro' teklifinin görüşülmeye devam ettiği Meclis'in önünde beklerken, yiyecek ve içecek gönderdi. Gönderilen yiyecek ve içecekler içeri alınmayınca belediye aracının direksiyonuna CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba geçti. Ağbaba, belediyenin gönderdiği yiyecek ve içecekleri Meclis'in önünde bekleyişini sürdüren baro başkanlarına ulaştırdı.

Ağbaba, dün gece de Çankaya Belediyesi'nin gönderdiği bankları baro başkanlarına taşımıştı. (ANKA)