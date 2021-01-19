CHP'li Ağbaba'dan 'toplu taşıma yasağı' tepkisi: 65 yaş üstü 758 bin yurttaş çalışıyor, çalışmak zorunda olmaları kendi suçları mı?

CHP Esnaf ve Sanatkarlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 15 Ocak'ta başlatılan "65 yaş üstündekilerin toplu taşıma kullanmasının yasaklanması" kararını eleştirerek, "65 yaş üstü 758 bin yurttaş çalışıyor. Yüz binlerce insan keyfinden değil, aç kalmamak için sokağa çıkıyor. 65 yaşını geçmiş bir insanın çalışmak zorunda olması kendi suçu mu?" diye sordu.

CHP Malatya Milletvekili Ağbaba, 65 yaş üstüne getirilen toplu taşıma kullanımının yasaklanması kararını eleştirdiği yazılı bir açıklama yaptı. Ağbaba, TÜİK verilerine göre 65 yaş nüfusunun yüzde 10'u yani 758 bin vatandaşın çalıştığını bu yasağın onları açlığa terk ettiğini söyledi. Ağbaba, geçen hafta İstanbul'da otobüsten zorla indirilmeye çalışılan 65 yaş üstü bir kadının "3 tane merdiven sildim, çalışmazsam açım, versinler parayı biz de gitmeyiz evde otururuz" sözlerini hatırlatarak, "Yüz binlerce insan keyfinden değil, aç kalmamak için yaşayabilmek için sokağa çıkıyor; çalışmak zorunda olduğu için dışarı çıkıyor" dedi.

Ağbaba, bilimsel gerçeğe göre 65 yaş üstündekilerin hayatlarını kaybetme oranının daha yüksek olduğunu vurgulayarak, "Tüm bunlara rağmen 65 yaşını geçmiş yüz binlerce insan neden çalışmak zorunda? 65 yaşını geçmiş bir insanın çalışmak zorunda olması kendi suçu mu? Bu soruya iktidardan bir Allah’ın kulu çıkıp yanıt vermiyor" sözleriyle teki gösterdi.

Ağbaba, "65 yaş üstü vatandaşı kendi hayatını tehlikeye atıp çalışmak zorunda bırakanlara aldıkları ballı maaşlar haram olsun diyoruz. Üçer dörder maaşlarla, milyon dolarlık israflarla, yazlık kışlık saraylarla ülkemizde sosyal adaletsizliği zirveye taşıyanlar utançla hatırlanacak” dedi.