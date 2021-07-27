CHP'li Ağbaba'dan "Suriyeliler giderse ülke ekonomisi çöker" diyen AKP'li Aktay'a yanıt: Bu bir itiraf

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AKP'li Yasin Aktay'ın "Çok önemli bazı yerlerden Suriyelileri bir çekin, Suriyeliler bir gitsin ülke ekonomisi çöker" açıklamasına ilişkin olarak, "Bu bir itiraf. Ülke ekonomisinin Avrupa’dan mülteciler için gönderilen parayla ayakta kaldığının itirafı. AKP’nin ülkeyi getirdiği durumu özetleyen daha iyi bir cümle olamaz." yorumunu yaptı.

Ağbaba Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu bir itiraf. Ülke ekonomisinin Avrupa’dan mülteciler için gönderilen parayla ayakta kaldığının itirafı. AKP’nin ülkeyi getirdiği durumu özetleyen daha iyi bir cümle olamaz.Ülke ekonomisini Suriyeliler ayakta tutuyorsa vay halimize. Biz memleketi bitirdik demenin farklı bir versiyonu. AB kapısında mültecilerden dolayı ekonomimiz çöküyor diye para dileneceksiniz, tehdit savuracaksınız, sonra da onlar olmazsa ekonomi çöker diyeceksiniz!. Yazık.." ifadelerini kullandı.