CHP'li Ağbaba'dan Soylu'ya: Keşke AKP Genel Merkezi'nde pudra çeken insanlarla resim verirken ağlasaydı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "İstanbul seçimlerini kaybedince ağladım" sözlerine, "Sezgin Baran Korkmaz’ı çağırıp ‘Kaç’ derken, Sedat Peker ile barışmak için araya adam sokarken, dünya tarihinin en büyük dolandırıcısı Torex’le resim verirken ya da AK Parti Genel Merkezi’nde pudra çeken insanlarla resim verirken keşke ağlasaydı" karşılığını verdi.

Soylu'ya tepki gösteren Ağbaba, "Acaba niye ağladı onu da çok merak ediyorum. 19 yıldan beri millet kan ağlıyor, Soylu bir sene ağlamış çok değil. İstanbul’da neyi kaybetmiş acaba? 2019’a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni yönetenler tarafından çifter çifter maaşlar kesildiği için mi ağladı?" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanlığı'nda konuştu.

Ağbaba, şunları söyledi:

"İntihar eden emniyet müdürüne keşke ağlasaydı"

"Sayın Soylu keşke İstanbul seçimlerinde ağlayacağı yerde son dönemde yapmış olduklarına ağlasaydı. Örneğin intihar eden emniyet müdürüne keşke ağlasaydı ya da son dönemde ortaya çıkan mafyaya adam göndermesine ağlasaydı. Sedat Peker ile barışmak için araya çok bildiğimiz bir gazeteciyi göndermişti. Daha sonra Sedat Peker bunun videolarını yayınladı. Ya da keşke, Sezgin Baran Korkmaz’ı telefonla arayarak ‘İçişleri Bakanlığı adına yukarıdan 10 milyon euro istiyorlar’ dendiği zaman ağlasaydı, Veyis Ateş ağlasaydı keşke. Keşke Türkiye’de devletin mafyayla çete olmasına ağlasaydı."

"İstanbul’un rantını kaybettiği için ağlamıştır"

"Acaba niye ağladı onu da çok merak ediyorum. 19 yıldan beri millet kan ağlıyor, Soylu bir sene ağlamış çok değil. İstanbul’da neyi kaybetmiş acaba? 2019’a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni yönetenler tarafından çifter çifter maaşlar kesildiği için mi ağladı? Ya da yandaş vakıflara, yandaş derneklere paraların kesilmesi nedeniyle mı ağladı? Ya da AKP gençlik kollarına, AKP kadın kollarına, AKP milletvekillerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen araçların, şoförlerin kesilmesi nedeniyle ağlamış olabilir. Ya da 19 yıldan beri, hatta 1994’ten beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kendi çiftliği gibi yönetenler kaybettiği için ağlamıştır. İstanbul’un rantını kaybettiği için ağlamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin babasının çiftliği gibi yönettikleri için ağlamışlardır."

"Soylu, bir İçişleri Bakanı değil, bir suç işleri bakanıdır"

"Artık karşılarında bir sözle istifa ettirilen bir belediye başkanı yok. 16 milyon için yönetilen bir İstanbul Belediyesi var. Dediğim gibi Soylu keşke, Türkiye’de yaşanan hukuksuzluklar için ağlasaydı. Örneğin haksız yere görevden aldığı Yalova Belediye Başkanı için ağlasaydı. Keşke haksızlık yaptığı toplumun kesimleri için ya da ettiği hakaretler için ağlasaydı. Soylu, bir İçişleri Bakanı değil, bir suç işleri bakanıdır. Türkiye tarihine gelmemiş bir İçişler Bakanı’dır. Sezgin Baran Korkmaz’ı çağırıp ‘Kaç’ derken, Sedat Peker ile barışmak için araya adam sokarken, dünya tarihinin en büyük dolandırıcısı Torex’le resim verirken ya da AK Parti Genel Merkezi’nde pudra çeken insanlarla resim verirken keşke ağlasaydı. İstanbul Seçimleri’ni kaybetmesi, kimsenin ağlaması için bir sebep değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu anda emin ellerde." (ANKA)