CHP'li Ağbaba'dan özelleştirmeye tepki: Fabrikalar gibi fabrikalarının arazilerinin satışı da vatana ihanettir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TÜRKŞEKER’e ait Şeker Fabrikalarının arazilerinin satışını 'vatana ihanet' olarak değerlendirerek, “Nasıl ki fabrikaların satışı vatana ihanetse, kamunun mallarının haraç mezat satışı da vatana ihanettir” dedi.

"Ülkeyi fabrika arazilerinden gelecek paraya bile muhtaç ettiler"

Ağbaba,“Erzincan, Sivas, Kahramanmaraş, Muş, Yozgat ve Nevşehir İllerindeki fabrika arazilerinin yok pahasına satılması bitip tükenmişliğin resmidir. Hazine o kadar kötü durumda ki fabrikalar yetmedi, arazilerden gelecek paraya göz dikmişler.100-200 bin liralık arazilerden gelecek paraya bile muhtaç bir ekonomi ile karşı karşıyayız” diye tepki gösterdi.

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"Kendi çiftçisine düşman bir zihniyet"

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından olan TÜRKŞEKER’in AKP iktidarları döneminde özelleştirildikten sonra hem kâr eden fabrikalarını özel sektöre kaptırdığını hem de mali yapısının bozulduğunu belirten Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin en önemli sanayi tesisleri özelleştirme adı altında peşkeş çekildi. TÜRKŞEKER özelleştirilmeyen diğer fabrikalar da elden çıkarılsın diye bilerek ve istenerek zarar ettiriliyor. Kendi çiftçisine, kendi fabrikalarına, kendi üretimine düşman bir zihniyetle karşı karşıyayız.”

"Çok uzağa gitmeye gerek yok. AKP'yi anlamak için sadece şeker fabrikalarının satışına bakmak yeterli. AKP demek rant demek, talan demek, kamu mallarını peşkeş çekmek demektir. 25 Milletvekili arkadaşımızla TÜRKŞEKER'e ait fabrikaları teker teker dolaşıp, özelleştirmenin vatana ihanet olacağını haykırdık. Günlerce ‘şeker vatandır vatan satılmaz' dedik. Ancak yerli ve milli edebiyatı yapan AKP , Türkiye'nin en yerli ve milli fabrikalarının satışından geri adım atmadı. Şimdi de Şeker Fabrikalarının arazilerini bitirmeye çalışıyorlar. AKP, bu ülkenin başına gelmiş en büyük felakettir”