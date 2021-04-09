CHP'li Ağbaba'dan motokuryeler için araştırma önergesi: İnsan hayatının bu kadar ucuz olduğu başka bir ülke yoktur

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, motokuryelerle ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Ağbaba, "İnsan hayatının bu kadar ucuz olduğu başka bir ülke yoktur" dedi.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir iş yerine evrak bıraktıktan sonra motorsikletine binerken araç çarpması sonucu hayatını kaybeden 32 yaşındaki Serdar Gökhan’ın ardından motokuryelerin çalışma şartları ve yaşadıkları riskler bir kez daha gündeme geldi.

Motokuryelerle CHP Genel Merkezi önünde 24 Şubat 2021 tarihinde basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, motokuryelerin Koronavirüs pandemisi döneminde yaşadıkları sıkıntılara ilişkin gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Ağbaba, şunları söyledi:

"Her gün yüzlerce insanla temas ediyorlar"

"Her gün mutlaka bir motokurye kazası ve ölüm haberiyle karşılaşıyoruz. Bu konuya dikkat çekmek için motokuryelerle basın toplantısı düzenledik. Umursanmayan bu insanların hepimiz için önemine dikkat çektik. Ancak motokuryeler ölmeye devam ediyor. Bu konuda tedbir alması gerekenlerse üç maymunu oynuyor.

Her gün yüzlerce insanla temas etmek zorunda kalan motokuryeler, yüksek risk grubunda olmalarına rağmen hâlâ aşılanma önceliğine sahip değiller. Süre sıkıntısı, kayıtdışılık, trafikte zorbalık ve mobbing gibi birçok sıkıntı yaşayan motokuryeler hep aramızdalar ama maalesef yok hükmündeler."

"Pandemide de trafikte de en büyük risk grubuyuz"

Son dönemde iş yükü artan ve koronavirüse yakalanma riskiyle çalışan motokuryelerin güvencesiz çalıştırılmasının giderek arttığını vurgulayan Ağbaba, pandeminin başladığı dönemden Şubat 2021’e kadar olan süreçte 190 motokuryenin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Motokuryelerin arasında üniversite mezunlarının da çoğunlukta olduğunu belirten Ağbaba, şöyle konuştu:

"Aralarında atanamamış öğretmen, iş bulamayan mühendis var. Motokurye sayısında özellikle pandemi sürecinde duyulan ihtiyaçtan kaynaklı, işsizliğin de etkisiyle ciddi bir artış oldu. Ancak çoğu sendikasız, iş güvenliği olmaksızın ve kayıtdışı çalışan bu insanlar, başlarına gelen kazalarda da mesleki haklarından faydalanamıyorlar.

Bu kayıtdışılık çok ciddi hak kayıplarına sebep olmaktadır. Tedavi süreçleri de dahil olmak üzere hak kayıpları başlamakta, İş kazası meslek hastalığı ve maluliyet haklarının hiçbirinden de faydalanamamaktadırlar."

Ağbaba, motokuryelerle ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) araştırma komisyonu kurulmasını istedi.