CHP'li Ağbaba'dan 'memur maaşlarına zam' yorumu: İktidar bu açıklamayla TÜİK'in enflasyon oranlarına inanmadığını açıkça göstermiştir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "İktidar bu açıklamayla TÜİK'in enflasyon farkına ve oranlarına inanmadığını açıkça göstermiştir. Ayrıca “kurda yaşanan hareketlilik” diyerek Türk Lirası’ndaki astronomik değer kaybını ve değer kaybının süreceğini de teyit etmiştir." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yeni yılda memur zamlarına ve 3600 ek göstergeye ilişkin açıklamasına CHP'den yanıt geldi. Ağbaba, “6. Dönem toplu sözleşmede yapılan kümülatif zamların yeni bir zam olarak gösterilmesi doğru değildir” ifadelerini kullandı.

"Milyonlarca kamu emekçisi saf dışı bırakıldı"

Kamu emekçisinin hissettiği yüzde 50’leri aşan gerçek enflasyona dair bir zam yapılması gerektiğini belirten Ağbaba, “İktidar hangi enflasyon oranına emekçiyi ezdirmeyeceğini şeffaf şekilde açıklamalıdır. Söz konusu ek düzenlemeyi tek bir sendika ile imzalamak milyonlarca kamu emekçisini saf dışı bırakmaktır” değerlendirmesinde bulundu.