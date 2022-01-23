CHP'li Ağbaba'dan elektrik zammı açıklaması: Eğer destek verilmezse önümüzdeki aylarda toplu iflasları göreceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, zamlı elektrik faturalarının esnafın iflasına neden olacağını belirterek, “Esnaf kirasını mı ödesin, primini mi ödesin, elektriğini mi ödesin, doğal gazını mı ödesin? Eğer destek verilmezse önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda toplu iflasları göreceğiz. Maalesef ülkeyi yöneten akıl, esnafı açlığa, yoksulluğa mahkum ediyor” dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bugün yaptığı açıklamada, esnafın zamlı elektrik faturaları nedeniyle yaşadığı sıkıntıya dikkat çekti. Ağbaba, şöyle konuştu:

"Dünyanın hiçbir ülkesinde elektriğe bu kadar zam yapılmış değil"

“2019’da ortalama bin 500 TL, 2020 yılında ortalama 2 bin TL, 2021 yılında ortalama 4 bin 250 TL gelen küçük bir esnafa, küçük bir restorana bu yıl ocak ayında tam 7 bin 316 TL elektrik faturası gelmiş. Bu, esnafın batması anlamına geliyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde elektriğe bu kadar zam yapılmış değil. 2021 yılında 101 bin 750 esnaf kepenk kapatmış. Hem elektrik zamları hem doğal gaz zamları hem de motorine ve benzine gelen zamlar bize gösteriyor ki esnaf şu anda baharını yaşıyor, önümüzdeki günlerde toplu iflasları göreceğiz. Ayrıca esnafın sosyal sigorta primi bin 700 liraya gelmiş durumda. Esnaf kirasını mı ödesin, primini mi ödesin, elektriğini mi ödesin, doğal gazını mı ödesin? Eğer destek verilmezse önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda toplu iflasları göreceğiz. Maalesef ülkeyi yöneten akıl, esnafı açlığa, yoksulluğa mahkum ediyor. Bugün, geçtiğimiz yıllarla karşılaştırıldığı zaman esnafın da yoksullaştığını görüyoruz.

"Hızlı bir yoksullaşma, hızlı bir fakir fakirleşmeyle de karşı karşıya kalacağız"

Esnafın kirasına zam gelmiş, doğal gazına zam gelmiş, elektriğine zam gelmiş. Esnafın zam gelmemiş hiçbir şeyi kalmamış ama maalesef hükümet bunu görmezden geliyor. Ayrıca esnaf, bugün sattığını yarın yerine koyamıyor. O nedenle de hızlı bir yoksullaşma, hızlı bir fakirleşmeyle de karşı karşıya kalacağız.”