CHP'li Ağbaba'dan belediyenin ilçe tanıtımında ayırdığı bütçeye tepki: 1 milyon lira ülkenin itibarını kurtarmaya yeter mi?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Yeşilyurt Belediyesi’nin “insan kaçakçılığıyla” gündeme geldiğini anımsatarak, belediyenin ilçe tanıtımı için 950 bin liralık bütçe ayırmasına “1 milyon lira ülkemizin itibarını kurtarmaya yeter mi?” diye tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi’nde “Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek” projesi adı altında “insan kaçakçılığı yapıldığını” açıklamıştı. Ağbaba, Almanya'ya gönderdiği 45 kişiden 43'ünün geri dönmediği açığa çıkarmıştı.

Günlerce tartışılan bu olayın ardından belediyeye ilçenin tanıtımı için 950 bin lira bütçe ayrıldığı ortaya çıktı. CHP’li Ağbaba “insan kaçakçılığıyla” gündeme gelen belediyenin 950 bin liralık bu bütçesine şu tepkiyi gösterdi:

“Aradan geçen dört aylık süre zarfında ne etkin bir soruşturma yürütülebildi, ne suçu alenen itiraf eden belediye başkanları ve görevlileri hakkında bir karar alındı. Göz boyamak için Malatya’da sadece 4 bürokrat görevden alındı. İnsan kaçakçılığı suçu İçişleri Bakanı Soylu eliyle unutturulmaya çalışıldı. Konuyu gündemde tutmamız nedeniyle AKP’li belediyeler zor duruma düşmüş olacak ki, yeni yeni projelerle itibarlarını kurtarmaya çalışıyorlar. En son örneğini Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da görüyoruz. Şahsım ve partimiz, skandalı dile getirdikten sonra bizlere ‘CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın ne işi vardı da konuyu Türkiye gündemine taşıdı. Kendi de Malatyalı değil mi?’ diye serzenişte bulunmuştu. Sanki suçlu kendisi değil, sanki suçu CHP işlemiş ben işlemişim gibi davranmıştı. Şimdi ilçe tanıtımı için yaklaşık 1 milyon liralık iş yaptırıyor. 1 milyon lira ülkemizin itibarını kurtarmaya yeter mi?”

"Kaybeden halk, kazanan kaçakçılar ve yargılanamayan başkan ve bürokratlar"

Yeşilyurt Belediye Başkanı, kendisinin, belediyenin ve Türkiye’nin yerle yeksan ettiği itibarını düzeltmek için çalışmaya başlamış. Halkın cebinden yaklaşık 1 milyon lira harcayıp tanıtım yapacakmış. Bu suç nedeniyle ülkemizin itibarı bitti, pasaportumuzun kıymeti kalmadı, yurtdışına kaçırılan insanlar gitti ve dönmedi, şimdi vergilerden alınan paralarımız da gidecek. Ne için, AKP’li belediyenin itibarını kurtarmak için. Peki, burada kazanan kim, kaçakçılar ve bir türlü yargılanamayan bu başkan ve bürokratlar. Biz ne yaparlarsa yapsınlar, bu suçun üzerine gitmeye devam edeceğiz. Aylardır tüm Türkiye’yi saran bu suç ortaklığını ve suç örgütü gibi hareket eden yapıyı ifşa etmeye çabalıyoruz. Vatandaşlarımız her şeyin farkında. Bir yanda ülkeyi yaşanmayacak hale getiren iktidar, diğer yanda insanları yurtdışına kaçırmak isteyen belediyeler… İşte AKP’nin 20 yıllık iktidarının kısa bir özeti.”