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CHP'li Ağbaba'dan 'Basın Özgürlüğü Raporu': 2020, basının da entübe edildiği yıl oldu; 97 gazeteci sansür nedeniyle istifa etti, 86 gazeteci gözaltına alındı

09 Ocak 2021 16:16

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için hazırladığı rapora göre 97 gazeteci baskı ve sansür nedeniyle istifa ederken, 2020 yılında gazetecilere 361 dava açıldı, 86 gazeteci gözaltına alındı. 1 Ocak 2021 itibarıyla tutuklu gazeteci sayısı 70’e yükseldi.

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