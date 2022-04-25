CHP’li Ağbaba’dan Bakan Nebati’ye: Bu akılla gemiyi denizde dahi yürütemezsiniz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, "Gerekirse gemileri karadan yürütürüz" açıklamasına ilişkin olarak, "Bu akılla gemiyi denizde dahi yürütemezsiniz" düşüncesini dile getirdi.

Ağbaba Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "O da gemiyi karaya oturttuklarının farkında. Önce 'ezanlar susmayacak' diyordu. Sonra 'piyasada işler canlı elhamdülillah' dedi, şimdi de 'enflasyonu daha çok konuşacağız' diyor, gemiden bahsediyor. Bu akılla gemiyi denizde dahi yürütemezsiniz. Yapılacak şey belli hemen seçim." ifadesini kullandı.