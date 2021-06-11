CHP'li Ağbaba'dan "Avrupa mal bulmakta zorlanıyor," diyen Bakan Soylu'ya yanıt: Çünkü tüm mallar ülkemizde!
11 Haziran 2021 15:51
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Avrupa mal bulmakta zorlanıyor" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Çünkü tüm mallar ülkemizde!" yanıtını verdi.
Ağbaba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Soylu'nun tweetini alıntılayarak, "Türkiye'yi dünyanın uyuşturucu merkezi haline getirdiniz. Kara para aklayanların, dolandırıcıların, pudracıların merkez üssü yaptınız. Utanma kalmadı, ahlak kalmadı. Yazık" ifadesini kullandı.