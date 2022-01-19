CHP’li Ağbaba’dan AKP’ye: ‘Şerefsiz’ dedikleri BAE’nin kapısından ayrılmıyorlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Meclis Genel Kurulu’nda Birleşik Arap Emirlikleri’yle (BAE) imzalanan swap anlaşması üzerinden AKP’ye yüklendi. İktidarın 15 Temmuz darbe girişiminden BAE’yi sorumlu tuttuğunu hatırlatan Ağbaba, “Daha dün bunlara ‘Şerefsiz’ diyen siz, kapının önünde yatan siz” dedi.

Merkez Bankası ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında imzalanan karşılıklı olarak 18 milyar dirhem (AED) ve 64 milyar TL (5 Milyar Dolar) tutarındaki swap anlaşması Meclis’te tartışma konusu oldu.

Genel Kurul’da söz alan Veli Ağbaba, iktidarı geçmişte yaptığı açıklamalar üzerinden hedef aldı. Ağbaba, BAE’nin 15 Temmuz’un finansörü olarak suçlandığını hatırlatarak Yeni Şafak gazetesinin ‘Şerefsiz Bunlar’ manşetini gösterdi.

Birleşik Arap Emirlikleri temsilciliğinin bulunduğu caddenin adının değiştirildiğini söyleyen Ağbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"128 milyar doları yediniz, zehir zıkkım olsun, haram olsun"

“Erdoğan Katar’dan borç istedi, neyin karşılığı aldık, çok bilmiyoruz. ‘FETÖ’nün finansörü şerefsiz bunlar’ diye manşet attıkları Birleşik Arap Emirlikleri’nin kapısının önüne yatmış durumdalar. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Birleşik Arap Emirlikleri’nin bulunduğu caddenin ismini değiştirdiler. Araplar Fahrettin Paşa’yı sevmez, sırf gıcıklık olsun diye gittiler caddenin ismini değiştirdiler.Daha dün bunlara ‘şerefsiz’ diyen siz, kapının önünde yatan siz… Memleketin tapusunu verdiniz! 128 milyar doları yediniz, zehir zıkkım olsun, haram olsun. 19,1 milyar doları bir gecede yediniz; zehir olsun, zıkkım olsun bu fakir fukaranın parası. Yakında gidecekleri yer neresi? Suudi Arabistan, ardından İsrail… ‘İsrail bizim kardeşimiz, dostumuz’ diyecekler.”