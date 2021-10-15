CHP'li Ağbaba, CHP iktidarında ilk 1 yıl içinde yapacaklarını açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Esnaflarımızın gönlü rahat olsun” notuyla CHP iktidarının ilk 1 yılanda esnaf için atacakları adımları açıkladı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP iktidarında esnaf için yapılacaklar listesini sosyal medya hesabından paylaştı. Ağbaba’nın “Esnaflarımızın gönlü rahat olsun” notuyla paylaştığı “CHP iktidarında ilk 1 yıl içinde yapacaklarımız” başlıklı görselde şunlar sıralandı:

- “Esnaf Bakanlığı kuracağız.

- Esnafa pandemi sürecinde verilen kredilerin faizlerini sileceğiz, ana paraları ödenebilir biçimde taksitlendireceğiz.

- Ticaret erbabına sicil affı getireceğiz.

- Kiralarda stopajları kaldıracağız.

- Zincir marketlerle ilgili yasal düzenleme yapacağız. Küçük esnafı koruyacağız ve haksız rekabeti önleyeceğiz.

- Yürürlükte olmasına rağmen 6 yıldır ertelenen ‘Esnaf Ahilik Sandığı’ yeniden düzenlenecek ve ‘Esnaf Destekleri Sigortası’nı hayata geçireceğiz.

- Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan ve esnaf tarafından kullanılan gayrimenkullerden alınan kiralar, esnafın ödeyeceği makul seviyeye indirilecektir.

- Her yıl merkezi hükümet bütçesinden Esnaf Fonu (yüzde 2) ayıracağız.”