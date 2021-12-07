CHP'li Ağbaba: Bulgaristan'da Türkiye'den ucuz alışveriş için Facebook grupları kurulmuş, Saray ülkeye döviz giriyor diye seviniyor!

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, dövizin sert yükselmesiyle birlikte sık sık Türkiye'ye Bulgaristan'dan alışveriş alışveriş yapmaya gelenlere vurgu yaparak, bu konuyla ilgili Facebook grupları kurulduğunu söyledi.

Twitter'dan Buglar bir vatandaşın alışverişini paylaşan Ağbaba, "Türkiye fırsatlar ülkesi oldu! Buradaki ucuzluk hiçbir yerde yok! Bulgaristan'da Türkiye'den ucuz alışveriş için Facebook grupları kurulmuş. Katar, kriz nedeniyle oluşacak fırsatları değerlendiriyor. Saray, ülkeye döviz giriyor diye seviniyor. Not: 1 Bulgar Levası yaklaşık 8 TL" yazdı.