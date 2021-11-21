CHP’li Ağbaba: Binali Bey enflasyon açıklamasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na adaylığını koymuş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AKP'li Binali Yıldırım'ın enflasyon açıklamasına ilişkin olarak, "Binali Bey enflasyon açıklamasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına adaylığını koymuş" yorumunu yaptı.

Ağbaba Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "0'dan 7'ye olan artışı 7 kat hesaplamak her matematikçinin harcı değildir. Binali Bey enflasyon açıklamasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına adaylığını koymuş. Hem aksakallı, hem mühendis, hem matematikçi, hem de düşük profilli.. Erdoğan kendisinden iyisini bulamaz." ifadesini kullandı.

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