CHP'li Ağbaba: Beşli çetenin 9.5 milyar lira borcunu silen iktidar esnafa 5 milyar lirayı layık gördü

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı esnaf paketine ilişkin olarak, "Beşli çetenin 9.5 milyar lira borcunu silen iktidar esnafa 5 milyar lirayı layık gördü" açıklamasını yaptı.

Ağbaba, "Yaklaşık 10 aydır açlığa terk edilen, ekmeğe muhtaç hale gelen esnafın durumu nihayet iktidarın aklına geldi. 10 ayın sonunda iktidar esnafa gelir ve kira desteği adı altında açıkladığı paket, esnafın yaşadığı gelir kaybını çözmekten çok uzaktır. Esnafa ayda 3 ay süreyle sadece 1000 TL destek vermek, esnafın 10 aydır ne yaşadığını, içinde bulunduğu durumu hiç anlamamak demektir." değerlendirmesini yaptı.

"AKP'nin Türkiye'deki dükkân kiralarından haberi yok"

Ağbaba, "Esnafa aylık 500 TL ile 750 TL arasında kira yardımında bulunmak, 10 aydır siftah yapamayan, iş yerini kapatan esnafın kira giderlerini karşılamakla uzaktan yakından alakası yoktur. Anlaşılan o ki AKP’nin ya Türkiye’deki iş yeri kiralarından haberi yok ya da esnafla dalga geçiyorlar. Yapılmak istenen ‘destek verdik mi verdik’ dedirtmekten başka bir şey değildir. İktidar müjde beklentisi içerisine soktuğu yüzbinlerce esnafa açıkladığı bu paket ile adeta acı bir şaka yapmıştır." dedi.

"1100 odalı saraydan bin liralık destek!"

Ağbaba, "AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmanın başında; "Türkiye yüzde 6,7 büyüdü. Böylece Türkiye, AB, G20 ve OECD ülkeleri arasında üçüncü çeyrekte en fazla büyüyen ülke oldu" derken, konuşmanın sonunda "Esnafa 3 ay 1000' er lira yardım yapacağız" dedi. Büyüyen Türkiye'ye de bu yakışırdı!!!1100 Odalı saraydan esnafa çıka çıka 3 ay için 1000 lira destek çıktı. Sarayın 1,5 yıllık masrafı esnafa verilen destek miktarına denk geliyor. Yandaş 5’li çeteden bir şirketin sadece 9 Milyar TL’lik vergisini sıfırlayan iktidar, esnafına 5 milyar TL verdi. İktidarın gözünde yandaş müteahhitler, yüz binlerce esnafımızdan daha değerli olduğu bir kez daha ortaya çıktı." düşüncesini dile getirdi.

Ağbaba'nın açıklaması şöyle:

"Partimizin esnaflarımız için açıkladığı 17 maddelik çözüm paketi ile gelir desteği paketi derhal hayata geçirilmelidir.

İktidarın açıkladığı destek paketinde esnafın biriken faturaları için bir öneri yok. SGK ve BAĞ-KUR Prim borçları için herhangi bir açıklama yok. Esnafımıza yönelik sicil affı çıkarılması bu destek paketinde yok. Esnaflarımıza yönelik icra işlemlerinin durdurulması için bir çalışma yok. Kayıt dışı çalışan, günlük kazanıp günlük harcayan 6 milyona yakın sokak esnafı için bir öneri yok. Kısaca iktidarın destek paketinde esnafın derdine derman olacak hiçbir öneri yok. Ayrıca esnafa 3 aylık süreyle verilecek 1000 TL nakdi destek esnafın hangi sorununu çözecek? Aylık 1000 TL yani günlük 33,3 TL ile esnaf ev kirasını nasıl ödeyecek.? Karnını nasıl doyuracak? Evinin faturalarını nasıl karşılayacak?

"Bizi kıskanan dünya ülkeleri kendi esnafına yardım üstüne yardım yapıyor!"

“Ey Almanya!' her bir esnafı karşılıksız 15 bin Euro’ya kadar karşılıksız yardımda bulundu. “Ey Amerika!” Esnafını ve işçisini korumak için 349 milyar dolarlık maaş koruma paketi açıkladı. İspanya esnafını korumak için 3 milyar Euro karşılıksız yardımda bulundu. Battı denilen Yunanistan esnafının vergi borçlarını, kira ve faturalarını kendisi üstlendi.

İktidarın açıkladığı destek paketi yaklaşık 10 aydır açlıkla boğuşan esnafa tekrar açlığı layık görmekten başka bir şey değildir. 156 ülkeye yardım etmekle övünen iktidar; esnafının kirasını ve faturasını dahi tamamen üstlenmekten kaçmıştır.

Esnaflarımız yaşadığı gelir kayıplarının giderilmesi ve esnafımızın nefes alabilmesi için çözümün adresi bellidir. Çözüm esnafımız için açıkladığımız 17 Maddelik destek paketi ve gelir kaybı yaşayan esnafımıza aylık 2500 TL ile 3500 TL arası gelir desteği paketinin hayata geçirilmesidir.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak esnafımızın yanında olmaya, sorunlarının takipçisi ve çözümü için mücadeleye devam edeceğiz"