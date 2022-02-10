CHP'li Ağbaba: Başkan değişiyor, işsizlik değişmiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) işsizlik oranını üç aydır aynı seviyelerde açıklamasına ve TÜİK'te yaşanan başkan değişikliğine atıfta bulunarak "Başkan değişiyor, işsizlik değişmiyor. İşsizlik, üç aydır hiç artmadan yine yüzde 11,2 olarak açıklandı" tepkisini gösterdi.

TÜİK, aralık ayına ilişkin işgücü istatistiklerini bugün açıkladı. TÜİK'e göre; işsizlik oranı, aralık ayında yüzde 11,2 oldu.

TIKLAYIN: TÜİK: İşsizlik aralıkta yüzde 11,2 oldu

Ağbaba'nın paylaşımında şöyle dedi:

"Başkan değişiyor, işsizlik değişmiyor. İşsizlik, üç aydır hiç artmadan yine yüzde 11,2 olarak açıklandı. Aralık ayında, TÜİK'e göre sadece 2 bin kişi işsiz kaldı. İŞKUR'a göre 148 bin 642 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu. Aradaki 146 bin kişi nereye kayboldu?"