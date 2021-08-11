CHP'li Ağbaba, Bakan Pakdemirli'yi istifaya çağırdı: Gerçi siz istifa edemiyorsunuz; görevden affını iste

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "TOKİ’nin yangın bölgelerinde pazarlama yapmasına izin veren, gerekli önlemleri almayıp sellere ‘Allah’ın işi’, yangına ‘mevsimsel etki’ diyen, vatandaşla dalga geçen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye sesleniyorum, azıcık onurun ve gururun varsa istifa et. Pardon, gerçi siz istifa da edemiyorsunuz, görevden affını iste" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yazılı açıklama yaparak Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'yi istifaya davet etti. Ağbaba, "Cumhuriyet tarihinin gelmiş geçmiş en beceriksiz Tarım ve Orman Bakanı. TOKİ’nin yangın bölgelerinde pazarlama yapmasına izin veren, gerekli önlemleri almayıp sellere ‘Allah’ın işi’, yangına ‘mevsimsel etki’ diyen akıl ve bilim dışı söylemleri ile vatandaşla dalga geçen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye bir çift sözümüz var, istifa et" dedi.

Ağbaba'nın açıklamaları şöyle:

"Yunanistan Başbakanı özür diledi, bizim bakanlar ülkeyi rezil etti"

Yunanistan’da çıkan orman yangınları için Başbakan Miçotakis yangın söndürme çalışmalarındaki olası zafiyetler nedeniyle halktan özür diledi. Yangın uçaklarının yanlış kullanımı nedeniyle suçlanan Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanı istifa etti. Yunan komutan, yangın uçaklarının ‘yanlış kullanımı’ nedeniyle istifasını sundu. Bizde uçaklar onarılmadı, ihale dışı edildi. Sonunda kamuoyu tepkisiyle yurt dışından yangın söndürme uçağı kiralandı. Kiralanan uçakların bir bölümü de THK’nın ‘eski’ olduğu için satılan uçaklarıydı. Şimdi bu insanlar dememişler midir? ‘Yahu biz bu uçakları Türkiye’den satın aldık, şimdi onlara kiralıyoruz. Bu yönetim, nasıl iş bilmez, hesap bilmez bir iktidarmış’ diye… Kısacası sadece yönetememekle kalmadınız, bir kez daha uluslararası kamuoyunun gözünde koca ülkeyi komik duruma düşürdünüz.

"49 danışman ne iş yapıyor?"

‘Devleti suç örgütü gibi yönetiyorlar’ dediğimizde kızıyorlardı. Ama bürokrasi içerisindeki pislikler ortaya çıkınca durumun ne kadar gerçek ve vahim olduğu görünüyor. Tarım ve Orman Bakanı’nın 49 danışmanından birinin 64, diğerinin 47 suç kaydı var. Suçlar arasında ihaleye fesat karıştırmaktan hırsızlığa kadar ne ararsan var. Bir Bakanın 49 danışmanının olması ne kadar makul, bilemiyoruz. Halkın vergileriyle başta Erdoğan’ın olmak üzere Bakanların sayısız danışmanı var. Ne iş yaptıklarını bilmiyoruz. Suç kayıtlarına bakılırsa danışmanlara ihalecilikten, adam kayırmacılığa kadar türlü türlü işler yaptırılıyor. Bürokrasi böyle olunca haliyle ormanlarımız da cayır cayır yanıyor, günler sonra ancak söndürülebiliyor. Bu danışmanların kimler olduğu, ne kadar maaş aldıkları ve ne iş yaptıkları şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Onlar paylaşmazsa, biz iktidarımızda tek tek bu kişileri ortaya çıkaracağız. Görünen o ki, sadece ormanlarımız değil, devlet kurumları da yanıyor, devleti suç şebekesi yönetiyor.

"Azıcık onurun varsa istifa et "

Buradan Tarım ve Orman Bakanı’na "sesleniyorum, azıcık onurun ve gururun varsa Yunanistan’da Hava Kuvvetleri Komutanı’nın yaptığı gibi ‘ben bu işi beceremiyorum’ deyip istifa et. Pardon, gerçi siz istifa da edemiyorsunuz, görevden affını iste. Erdoğan belki seni affeder, ama bu halk, o yanan ormanlar, yaban hayvanlar, bölge insanı, doğa seni de içinde bulunan iktidarı da affetmeyecek. Biletinizi sandıkta kesecek."

TIKLAYIN - "Bakan Pakdemirli'nin danışmanlarından birinin 64, diğerinin ise 47 suç kaydı var" iddiası