CHP'li Ağbaba: Atatürk’e 20 yıldan beri sistemli saldırılar var; Atatürk ve düşünceleri yok edilmek isteniyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya’da katıldığı panelde, Mustafa Kemal Atatürk’e sözlü ve heykellerine yönelik fiziki saldırıları hatırlatarak, “Atatürk’e 20 yıldan beri sistemli, bir siyasi hareketin, sadece bir siyasi hareket değil onun bileşenleriyle saldırılar var. Kampanya ile Atatürk ve düşünceleri yok edilmek isteniyor” dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bugün Malatya’daki Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Atatürk ve İktisadi Politikalar Paneli’nde konuştu.

Ağbaba, “Atatürk’e 20 yıldan beri sistemli, bir siyasi hareketin, sadece bir siyasi hareket değil onun bileşenleriyle saldırılar var. Kampanya ile Atatürk ve düşünceleri yok edilmek isteniyor. Her şeye rağmen bu toprakların yetiştirmiş olduğu en büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk’tür. Hem düşünceleri yaşıyor hem de onun anlayışının ayakta kalacağını hep beraber görüyoruz” diye konuştu.

Ağbaba, Atatürkçü olduğunu dile getiren insanların devletin kapılarından kovulduğunu ileri sürerek, “Bugün Atatürkçüyüm diyen, bu düşünceye inanan insanların devletin kapılarından kovulduğunu, devlete sokulmadığını da biliyoruz. Bu dava ve düşünceye inanan insanlar namussuzluk yapmıyor, hırsızlık yapmıyor. Bu bedeli ödeyerek bu düşüncesini savunmaya çalışıyor. Onlara bir kez daha selam olsun” dedi.

"Adeta devleti işgal etmişler"

“Meclis’te yüzüne yüzüne söyledik. ‘Muhafazakarım’ diyor, Meclis’te Cumhuriyet’e, Atatürk’e yemin ediyor, ABD’de Atatürk’e küfrediyor” diyen Ağbaba, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden üç AKP’li kadının aldığın bursu hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“İstanbul Belediyesi’nden 5,8 milyon, eski para ile 5 trilyon 800 milyar yapıyor, üç tane şanslı hanımefendiye İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs veriyor. Hangi sınava girdikleri belli değil. Ne yapıyor bunlar? ABD’ye gidiyorlar. Biri mühendis. ABD’de üniversiteye giriyor. Doktora yapıyor, tez yazıyor. Bu hanımefendinin, sayın Reza Kavakçı’nın yazmış olduğu tez, ablası Merve Kavakçı’nın yazmış olduğu tezin kopyası. Bin 200 tane dip not var. Bin 200 dip notun 300’ü Merve Kavakçı’nın yazmış olduğu tezin kopyası. Bir tarafta düşüncesi için bedel ödeyenler, bir tarafta da o düşünce için ondan ekmek yiyenler. Kavakçı Ailesi 1999’dan beri ekmek yiyor. Ailesinde kimisi büyükelçi, kimisi milletvekili, kimisi devletin kademelerinde. İş bulamayanları da Emine Erdoğan’ın moda danışmanı yapıyorlar. O, onların kız kardeşi. Adeta devleti işgal etmişler.

"Tek dertleri var para para para"

Bir başkası Fatma Betül Sayan Kaya. Burs alıyor, ABD’ye gidiyor ama doktorayı yarım bırakıp geliyor. Ödemiyor parayı. Şu anda AK Parti Kadın Kolları Başkanı olan hanımefendi, öyle. İstanbul Belediyesi’nde işe giriyor, o kadar işsizliğin yoğun olduğu dönemde. Hanımefendinin özgeçmişine bakıyorsun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işe girdiği dönemde yurt dışında yaşıyor. Yani bir tarafta düşüncesi için bedel ödeyenler, bir tarafta da o siyasetten ekmek yiyenler. Bunların ne muhafazakarlığı ne imanı ne dini var. Bunları ne davası ne ahlakı var. Utanma duygusu, ar, ahlak kaybolmuş. Tek dertleri var, para para para. Başka bir davaları, dertleri yok.”