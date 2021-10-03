CHP’li Ağbaba: Asgari ücretliler kiraya yenildi

Üniversite öğrencilerinin barınma sorununu gündemde yerini korurken CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın hazırladığı rapora göre, son bir yılda yüzde 65’e varan kira zamlarının asgari ücretlilerin barınma giderlerini karşılayamayacak hale getirdiğini ortaya çıkardı.

Cumhuriyet gazetesinden Erdem Sevgi'nin haberine göre, raporda, "Türkiye’de yaklaşık 10 milyon kişinin aldığı 2 bin 826 TL’lik asgari ücret, bir ailenin temel besin giderlerini dahi karşılamaktan uzak. Asgari ücret ile konut kirası da ödemek zorunda olan emekçi, açlığın yanı sıra barınma sorunu ile karşı karşıya." denildi.

Raporda şu bilgilere yer verildi:

Çok sayıda konut sahibi, kiracı ve emlakçı tarafından kullanılan bir ilan sitesinin yıllık istatistiklerine göre, İstanbul’da ortalama ev kirası, son bir yılda en az yüzde 63’lük artışla 3 bin 749 TL oldu. Ankara’da ise ortalama ev kirası, 2020’ye göre yüzde 35’lik artış kaydederek 1933 TL’ye yükseldi.

Ev kiralarında son bir yıl içinde yüzde 65’i bulan zamlara karşın asgari ücrete 2021 başında yapılan yüzde 21’lik zam ile aylık 2 bin 826 TL gelir elden eden bir asgari ücretli, bugün İstanbul’da ev kiraladığında, sadece kira gideri için her ay maaşının tümünü verdikten sonra üzerine 924 TL eklemesi gerekiyor. Ankara’daki emekçinin ise kirayı ödedikten sonra bir ay boyunca geçinebilmek için elinde sadece 892 TL kalıyor.

Veli Ağbaba, sofra kuramayan asgari ücretlilerin artık ev kiralarını da karşılayamadıklarını vurgulayarak şunları anlattı:

“AKP Genel Başkanı Erdoğan, her defasında ‘Asgari ücreti 16 kat artırdık’ diyor ama asgari ücretlinin açlık sınırı altında yaşadığından bahsetmiyor. Erdoğan’ın sözleri basit bir matematik hesabı için doğru olabilir, lakin bir gerçek varsa o da asgari ücretlilerin ev kirasını ödeyememesi, sağlıklı ve dengeli beslenememesidir. Asgari ücretli emekçi, beslenmek istese ev kirasını ödeyemiyor, kirayı öderse de bu sefer aç kalıyor. İktidar, asgari ücretlileri ve ailelerini bu ülkenin birer vatandaşı olarak görmüyor.”