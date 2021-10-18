CHP'li Ağbaba: Artık Avrupa liderliğine oynuyoruz; 10 günde 'en düşük asgari ücret sıralamasında' ikinciliğe yükseldik

Türk lirasının döviz karşısında değer kaybı sürüyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde tarihi zirvesi olan 9,27'yi aşarak başlayan dolar, 9,3246 seviyesini görerek rekor tazeledi. Asgari ücret de bununla bağlantılı olarak değer kaybediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Türkiye'deki asgari ücreti diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığı bir çalışmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Ağbaba, Twitter hesabından takipçilerine seslenerek, "Asgari ücret sıralamasında artık Avrupa liderliğine oynuyoruz. 10 günde "en düşük asgari ücret sıralamasında" 2.'liğe yükseldik...Enflasyon oranlarına dikkatle bakıldığında durumun vahametini daha iyi anlaşılıyor." dedi.

Veli Ağbaba'nın paylaşımı şöyle:

"Enflasyon oranlarına dikkatle bakıldığında durumun vahametini daha iyi anlaşılıyor"

"Dolar 9,30 Euro 10,80. Asgari ücret sıralamasında artık Avrupa liderliğine oynuyoruz. 10 günde "en düşük asgari ücret sıralamasında" 2.'liğe yükseldik. Bu başarı hepinizin @Akparti

Enflasyon oranlarına dikkatle bakıldığında durumun vahametini daha iyi anlaşılıyor. Ayrıca Avrupa ülkelerinin birçoğunda asgari ücretten vergi alınmadığını da not edelim.

Asgari ücretli çalışanın tüm çalışan nüfusa oranı açısından "açık ara" Avrupa lideri olduğumuzu da unutmayalım"