CHP'li Ağbaba: Araştırma komisyonu kurulmasına neden karşısınız, deprem vergileriyle ilgili açığınız mı ortaya çıkar?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında deprem araştırma komisyonu kurulmasının AKP-MHP oylarıyla reddedilmesini eleştirdi. Ağbaba, hazırladıkları Deprem Raporu'nu da kamuoyuna açıkladı. Ağbaba "Araştırma komisyonu kurulmasına neden karşısınız? Acaba deprem vergileriyle ilgili açığınız mı ortaya çıkar? Yaptığınız imar yanlışları mı ortaya çıkar ya da yaptığınız pislikler mi ortaya çıkar, korkunuz neden? Ret oyu veren milletvekillerine soruyorum" dedi.

Araştırma komisyonu kurulmasına neden karşısınız, deprem vergileriyle ilgili açığınız mı ortaya çıkar?

Deprem araştırma komisyonunun AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesini eleştiren Ağbaba şöyle konuştu:

"Depremle ilgili araştırma komisyonu kurulmayacaksa hangi konuyla ilgili araştırma komisyonu kurulur merak ediyorum. Geçmişte doping araştırma komisyonu, aromatik bitkileri araştırma komisyonu, teknolojik bağımlılığını araştırma komisyonu kurulmuş ama depremle ilgili araştırma komisyonu kurulmamış. 41 Yurttaşımız hayatını kaybetmiş. Binlerce bina yıkılmayla karşı karşıya, sadece Elazığ ve Malatya için değil tüm Türkiye’nin acı gerçeği deprem ile ilgili bir araştırma komisyonu kurulması gerekiyor. Dün AKP ve MHP Milletvekilleri -hangi gerekçeyle olduğunu bilemiyoruz- deprem araştırma komisyonu kurulmasına karşı çıktılar. Maalesef hükümet ve siyasi anlayış depremden sonra yapılacaklarla ilgili açıklamalar yapıyor. Komisyonun amacı deprem olmadan önlem alınması. TBMM ciddiyetine yakışmayan bir karar çıktı. Araştırma komisyonu kurulmasına neden karşısınız? Acaba deprem vergileriyle ilgili açığınız mı ortaya çıkar? Yaptığınız imar yanlışları mı ortaya çıkar? Ya da yaptığınız pislikler mi ortaya çıkar korkunuz neden? Ret oyu veren milletvekillerine soruyorum"

Doğanyol'da gelini ve torununu kaybeden teyze duysun

"Elazığlılar, Malatyalılar tüm Türkiye duysun" diyerek konuşmasını sürdüren Ağbaba, "Doğanyol’da gelini ve torununu kaybeden yaşlı teyze duysun. AKP ve MHP’nin oylarıyla deprem araştırma önergesi reddedildi. Bu kadar hayati bir konuda komisyonun kurulmaması ciddiyetsiz bir karardır. Sonuçta o kurulan komisyon da herkes milletvekili sayısına göre üye verecek, yine çoğunluk AKP ve MHP’de olacak. Ama komisyon reddedildi. Üstelik de alkışlarla kutlayarak reddettiler. Bir zafer kazanmış gibi AKP ve MHP Milletvekilleri alkışladılar. Bunu buradan Türkiye’deki her yurttaşımıza duyuruyoruz. Bugün tekrar önerge vereceğiz. Haftaya tekrar önerge vereceğiz. Araştırma komisyonu kurulmalıdır ki bir daha enkaz altında ağıt yakan insanlarımız olmasın" ifadelerini kullandı.

"Heyetler halinde incelemeler yaptık"

Malatya’da genel başkanımızın görevlendirmesiyle beraber, deprem olduğu andan itibaren heyetler halinde incelemeler gerçekleştirdiklerini belirten Veli Ağbaba, "Elazığ Milletvekilimiz Gürsel Erol, Adıyaman Milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere, İstanbul Milletvekilimiz Sezgin Tanrıkulu, Tunceli Milletvekilimiz Polat Şaroğlu, Mersin Milletvekillerimiz Cengiz Gökçel ve Ali Mahir Başarır, Ankara Milletvekilimiz Murat Emir, Adana Milletvekilimiz Burhanettin Bulut, Gençlik Kolları Genel Başkanımız Emre Yılmaz, Kadın Kolları Genel Başkanımız Fatma Köse, belediye başkanlarımız ile depremde yaraları sarmaya çalıştık" dedi.

"Malatya’nın genelini etkileyen bir deprem yaşadık"

Gördükleri manzaranın çok kötü olduğunu söyleyen Ağbaba, "Deprem merkezi olarak Sivrice olmasına rağmen Malatya’nın genelini etkileyen bir deprem yaşadık. Kale ilçesinde neredeyse köydeki evlerin tamamına yakını ağır hasar görmüş durumda. Pütürge, Doğanyol, Battalgazi, Yeşilyurt ilçelerinde bir çok hasar görmüş , içinde oturulamayacak evler var. Eski Malatya dediğimiz bölgede yıkılan evler var. Malatya merkezinde bir çok bina boşaltılmış durumda. Sivas Caddesi’nde, 4K sitesinde evler boşaltılmış durumda. Bizim incelemelerimize ve muhtarlarla yapılan görüşmelere göre Pütürge ilçemizde en az 3 bin 217, Doğanyol ilçemizdeki en az 1145, Kale ilçemizde ise en az 1102 ağır ve orta hasarlı bina bulunuyor" şeklinde konuştu.

"İnsanlar barınma sorununun toplu konut ile çözülmesini istemiyorlar"

"Deprem anından itibaren bölgeye hem CHP milletvekilleri hem de AFAD ulaşmıştır" diyen Ağbaba konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Depremin 3. gününden sonra çadır sorunu kalmamıştır. İnsanların en büyük problemi barınma. Pütürge ve Doğanyol’un ulaşımı zor. İnsanlar barınma sorununun toplu konut ile çözülmesini istemiyorlar. Kendi bahçelerinin, evlerinin yanında bir ev yapılmasını istiyor. Birçok insan çadırda kalıyor. Çocuklar, engelliler yaşlılar var. Çadırda kalmak bu şartlarda zor. Kısa sürede kalıcı evlerine geçmek istiyorlar. Bir başka problem bu köylerde kalan insanlar, mecburiyetten yaşamlarını sürdürmek için o köylerde oturuyorlar. Ya 1 ya 2 inekleri var. Yıkılan ahırların da bir an önce yapılması gerekiyor. Bakanlık ve belediyelerimiz hayvan çadırları gönderdi. Sorun kısmen çözülmüş durumda. Bir çok engelli insan var. Kalıcı konutlar yapılıncaya kadar konteynerların dağıtılması gerekiyor."

AFAD'a teşekkür

Doğanyol’a bağlı 16 mahalle, Pütürge İlçesine bağlı 68 mahalle, Kale ilçesine bağlı 28 mahalle muhtarıyla görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydeden Ağbaba, "CHP heyeti olarak pek çok muhtarı da ziyaret ettik. Hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün Türkiye ayağa kalktı. Elazığ ve Malatya’da dayanışma duygularını gösterdiler. Kimi insan depremzedeleri ücretsiz traş etmeyi, kimi insan Muğla Milas’taki evlerini depremzedelere açmayı, kimisi cebindeki parayla beraber montunu gönderdi. Herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. AFAD’ a çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir görevi layığı ile yerine getirdiler" dedi.

"Bazı siyasetçiler depremi bir PR çalışmasına dönüştürdüler"

"CHP belediyelerine de özellikle teşekkür ediyoruz" diyen Veli Ağbaba, "Mersin Büyükşehir Belediyemizin gönderdiği mobil mutfak depremin ertesi günü öğlen depremzedelere yemek dağıtıyordu. Adana, Hatay, Mersin, İstanbul, Ankara, İzmir Büyükşehir belediyelerimize, Edirne’den Adana’ya kadar tüm belediyelerimize teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir dayanışma örneği gösterdiler. Bazı siyasetçiler depremi bir PR çalışmasına dönüştürdüler. 1999 depremiyle karşılaştırıyorlar. Ne 99 depremi ne Erciş depremiyle karşılaştırılamaz. Malatya merkezlerde bir çok bina boşaltılıyor. Kimine ağır hasar veriliyor. Kentsel dönüşüme girsin deniliyor, kimine bekletiliyor. Malatya’da bu tür sorunlarla karşılaşılıyor. Ev sahiplerine verilen 11 bin lira, kiracılara verilen 5 bin liranın yeterli olmadığını, artırılması gerektiğini belirtiyoruz. Hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" şeklinde konuştu.