CHP'li Ağbaba: AKP’nin çiftliğinde üniversiteye ‘fuhuş yuvası’ diyen sapıklar var!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun üniversiteler için "fuhuş evleri" ifadesini kullanmasına tepki göstererek, "AKP’nin çiftliğinde üniversiteye ‘fuhuş yuvası’ diyen sapıklar var!" açıklamasını yaptı.

Ağbaba, TBMM’de yaptığı konuşmada 2021 yılı bütçesini sert sözlerle eleştirdi. Konuşmasında “Bir Bütçe İki Türkiye gerçeğini” anlatan CHP’li Ağbaba, “AKP’nin kurduğu çiftlik düzeninde inekler, horozlar yok; beş maaş alan danışmanlar, ballı ihale alan Bakan yardımcıları, eski milletvekilleri ve yalılarda yaşayan pelikanlar var” dedi.

"AKP’nin çiftliğinde üniversiteye ‘fuhuş yuvası’ diyen sapıklar var!"

Ağbaba, “Bu bütçe ‘bir bütçe iki Türkiye’ bütçesidir. Birinci Türkiye’de şatafat var, savurganlık var, gösteriş var, israf var, yolsuzluk var, kayırmacılık var, liyakat yok. İkinci Türkiye’de yoksulluk var, işsizlik var, açlık var, günlük 33 TL’ye mahkûm esnaf, günlük 39 TL’ye mahkum işçi var. Birinci Türkiye iktidarı ele geçirenlerin babasının çiftliği gibi yönetiliyor. Bu çiftlikte horozlar, tavuklar, inekler, kuzular yok. Bu çiftlikte eski vekiller var, beş maaş alan Pergoleci var, bankadan maaş alan güreşçi var, eski Bakan var, eski Meclis Başkanı var, vekil oğlu, FETÖ’cü eskileri var. Bu çiftlikte rüşvetçi büyükelçiler, aile boyu bakan yardımcısı, milletvekili olan aileler var. Bu çiftlikte Milletvekili olamıyorsan Saraya danışman oluyorsun. Belediye Başkanı olamıyorsan, Banka Yönetim Kurulu üyesi oluyorsun. Bu çiftlikte eskiden etkili bir politikacı iken, konuşmasın diye Banka Yönetim Kurulu Başkanları yapılanlar var. Bu çiftlikte, politika kurullarına atanıp, salla başı al maaşı olan profesörler, gazeteci dönekleri var. Bu çiftlikte, üniversiteye ‘fuhuş yuvası’ diyen sapıklar var. En büyük kıblesi yeşil dolarlar olan dönme gazeteciler var. Bu çiftlikte, yalılarda parayla öten pelikan kuşları var. Fakir fukaranın alın terinden kesilen vergilerle, çoluk çocuğun rızkı ile bu danışmanlara verilen paralar, yiyenlerin gözüne dizine dursun, zehir zıkkım olsun.” diye konuştu.

"Maybach’ı Merkel üretiyor, araca bizim fukara hazretleri biniyor!"

Ağbaba, "Bazı verilerle Türkiye ile Almanya ve Fransa’yı karşılaştıran CHP’li Ağbaba, “Size üç ülke göstermek istiyorum: Almanya, Fransa ve Türkiye. Almanya’nın milli geliri 3 Trilyon 780 milyar dolar Fransa’nın milli geliri 2 trilyon 550 milyar dolar Türkiye’nin milli geliri 650 milyar dolar. Dünyanın en önemli araç üreticisi Almanya makam aracı sayısı 9 bin Türkiye’de makam aracı sayısı 125 bin. Audi, Mercedes, BMW, Maybach’ı Almanya üretiyor, araca bizim fukara Erdoğan biniyor. Ey Merkel’in makam aracı değeri 650 bin lira, bizim fukaranın makam aracının değeri 5 milyon lira. Merkel alışverişe minibüsle gidiyor. Bizim fakir 3 bin kişiyle Cuma namazına gidiyor.” ifadelerini kullandı.

"Komşusu açken tok yatan bizden değilse Diyanet İşleri Başkanı kimden?"

Ağbaba, “Şatafat savurganlık her yere yayılmış. Herkese örnek olması gereken Diyanet İşleri Başkanlığı Bodrum’a 100 milyon liralık Külliye yapıyor. Komşusu açken tok yatan bizden değilse bu adam kimden? İmam Saray yapar da iktidar sahipleri durur mu? Ey Allah’tan korkmazlar, yılda sadece 1-2 gün geçirmek için Ahlat’a 200 milyon TL saray yapmak, beş-on gün tatil yapmak için Marmaris’e 500 milyon liraya Saray yapmak, hangi ahlaka sığar? Fakir fukara aç, bizimkinin ayranı yok içmeye, Kıbrıs’a 7 uçakla gider pikniğe. Ankara’da bedeli 750 milyon dolara Ankapark çalışmıyor. Fakirin fukaranın parası sokağa atıldı. Eğer ahlak olsa bu trol, ‘Ankara’nın ergeni’ sokağa çıkamaz. Ama o tivit atıyor, Saray’da ağırlanıyor. Bu ahlaksız trolden de hesap soracağız.” değerlendirmesini yaptı.

Ağbaba şunları kaydetti:

"İktidar yedi başlı ejderhaya küçük esnafı yedirtiyor!"

“OECD ülkelerinde asgari ücretle çalışanların tüm çalışanlara oranı İspanya’da yüzde 1, Slovakya’da yüzde 3 Bulgaristan’da yüzde 9, Portekiz’de yüzde 13, Türkiye’de yüzde 43” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Asgari ücret olmuş olağan ücret. Milliliği yerliliği ağzından düşürmeyen iktidar esnafa nasıl bakıyor? Bu iktidar döneminde en çok büyüyen ve Türkiye’yi adeta ahtapot gibi saran bir zincir market gerçeği var. Üç harfli olan bu zincir marketlerin en büyük destekçisi hiç kuşkusuz AKP. 7 başlı ejderha bu marketler eskiden mahallede vardı, şimdi her sokakta 3-5 tane var. Küçük esnafı yok ediyor. 7 başlı ejderha girdiği yerde bakkalı, kasabı, şarküteriyi, manavı yiyor. Bu zincir marketlerin ismine zincir market terörü diyebiliriz. İktidarımızda bunları da düzenleyeceğiz.”

"Almanya esnafına 15 bin Euro, Fransa 10 bin Euro, Türkiye ise 3,5 Euro ödedi!"

“İkinci Türkiye’de esnaf mağdur, çalışan açlığa mahkûm. Bakın iki gün önce esnaf paketi açıkladılar. Ne çıktı? Esnafa günlük 33 TL’yi layık gördüler. Yandaşların 9,5 milyarı vergisini tek seferde silenler, 2 milyon 200 bin esnafa sadece 5 milyarı layık gördü. O da 5 esnaftan 1’ine günlük 33 TL verdi. Günlük 33 TL aylık 1.000 TL ile esnaf ne yapsın. Primini mi ödesin, kirasını mı versin, elektriğini mi ödesin. 9 aydan beri evine ekmek götüremeyen esnaf ne yapsın. Bakın başka ülkeler esnafa ne vermiş. Almanya bir esnafa 15 bin Euro, Fransa bir esnafa 10 bin Euro, Türkiye’de ise esnafa aylık 1000 TL yani günlük 33 TL, 3,5 Euro. ‘Beka beka’ diyorsunuz ya en büyük beka meselesi esnafın ayakta kalmasıdır.”

"Ahlat Sarayı’nı ilaç ve aşı geliştiren kurumlara devredeceğiz"

"İkinci Türkiye’de aylık 899 TL ile geçinen 11 milyon 641 bin kişi var. Aylık 763 TL ile geçinmeye çalışan tam 2.6 milyon dul ve yetim var. Nüfusu 103 ülkeden büyük 10 milyon 287 bin işsizimiz var. Günlük 39 TL ile geçinmeye çalışan tam 2 milyon 164 bin ücretsiz izne çıkarılan var. Sokaktan geçimini sağlayan ve bir kuruş destek vermediğiniz sokak esnafı var. Katar nüfusunun 2 katı 5.8 milyon işsiz gencimiz var. Evini ısıtamayan 15.5 milyon insanımız var. Borç yükü altında ezilen 49 milyon 600 bin insan var. Ambleminiz ampul ya elektriği kesilen 2 milyon 600 bin ev var. Bu düzende; adalet yok, eşitlik yok, utanma yok, ahlak yok.”

“Biz İkinci Türkiye’nin hakkını sizden alacağız. Makam aracı saltanatına son vereceğiz. Sarayları paylaştıracağız. Yazlık Sarayı, Ahlat Sarayı’nı ilaç ve aşı geliştirmek için kurumlara devredeceğiz. Üç beş maaş alan danışman düzenini bitireceğiz. Pelikanların yalılarını dağıtacağız. Bu memleketin fakir fukara çocukları için liyakati esas kılacağız. Biz belki cenneti getiremeyeceğiz ama, bu halkı, bu ülkeyi cehennemden kurtaracağız.”