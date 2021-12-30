CHP’li Ağbaba: 2021 yılı işçiler için açlık yılı oldu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ‘’2021 yılı emekçiler için açlığın ve sefaletin yılı oldu. Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon altında ezilen emekçiler, günlük zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için dahi banka kredilerine sarıldılar. 2022 yılı için açıklanan asgari ücret sofradaki yangını söndürmezken, işçiler özellikle işten çıkarma yasağının bitmesi ile birlikte toplu işten çıkarmalar ile baş başa kaldılar. 2021 yılı emeğin kara yılı olurken, çalışanların payına açlık, sefalet, borç ve iş cinayetlerinde ölüm düştü" değerlendirmesini yaptı.

Ağbaba yazılı açıklamasında, "2021 yılı emekçiler için açlığın yılı olarak anıldı. Artan enflasyon emekçilerin mutfağındaki yangını arttırırken 2022 yılı için yüzde 50 artışla belirlenen asgari ücrette işçilerin cebine girmeden eridi ve ocak ayındaki temel besin maddelerini yerine koymadı. Hiç şüphe yoktur ki gelecek aylarda yükselecek enflasyona göre de mutfaktaki kayıplar devam edecek, yeni asgari ücret çok geçmeden yine açlık sınırının altında düşecektir. 4250 TL’yi asgari ücretlinin bugün cebine girmiş olduğunu düşünsek bile asgari ücretli ocak ayına göre aynı oranda aldığı ekmeği, yumurtayı, yağı, nohuttu, patatesi ve tavuğu alamıyor." ifadesini kullandı.

Ağbaba açıklamasında şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisi 2021 yılında her ne kadar büyüdüğü iddia edilse de bu büyümeden emekçilerin gelirler geçmiş yıllara göre azalmaya devam etti.

TÜİK 3. Çeyrek GSYH verilerine göre işverenlerin payı yüzde 54, 5 olurken, büyüme oranları içerisinde emeğin payı ise yüzde 29,8’e geriledi.2019 yılının 3.çeyreğinde emeğin payı %32,9 iken aradan geçen sürede emekçilerin GSYH içerisindeki payı %3,1 oranında azaldı. Emekçilerin payına 2021 yılında yoksulluk ve gelirlerinin azalması düştü.

"İşten çıkarma yasağı bitti, toplu işten çıkarmalar arttı"

Haziran ayında işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneğinin sona ermesi ile işsizlik ödeneği başvurularında adeta patlama yaşandı.

Haziran ayından Kasım ayına kadar geçen sürede işsiz kaldıkları için işsizlik ödeneğine başvuran sayısı 758 bin kişi artmış oldu.

İŞKUR verilerine göre; Mart 2002 tarihinden 30.06.2021 tarihine kadar işsizlik ödeneğine 14 milyon 857 bin 214 kişi başvurmuşken, bu sayı Kasım ayında 15 milyon 615 bin 507 kişiye ulaştı. Haziran ayından Kasım ayına işsizlik ödeneğine başvuran işsizlerin sayısı 758 bin kişi arttı.

TÜİK, açıkladığı işsizlik verilerinde her ne kadar düşüş olduğunu açıklasa da İŞKUR kayıtlarında artan işsizlik ödeneği başvuru sayısı gerçek işsizliğin çok daha yüksek olduğunu göstermektedir.

"İşsizlik fonu işsizden çok işverene yaradı"

İşsiz kalan vatandaşlara işsizlik desteği olarak hayata geçirilen ‘’işsizlik sigorta fonu’’ kaynaklarından 2021 yılında da işsizlerden çok işverenler yararlanmaya devam etti. İşsizlik sigorta fonundan işverenlere verilen teşvikleri bu yıl içerisinde 19, 5 Milyar TL’ye ulaştı.

Bu yılı Ocak-Kasım ayları arasında işsizlik sigorta fonundan işverenlere teşvik ve destek ödemeleri adı altında 19,5 milyar TL destek sağlanırken, işsizlere ödenen ödenek miktarı ise 4,8 milyar TL ile sınırlı kaldı.

Bu durumda işverenler işsizlik sigorta fonundan işsizlere göre 4 kat daha fazla para almış oldu.

Bu dönem içerisinde işsizlik ödeneğine başvuranların sayısı 1 milyon 196 bin kişi olurken, işsizlik fonundan yararlanan işçilerin sayısı ise 505 bin kişi oldu.

Bir başka deyişle işsizlik fonuna ödenek için başvuran her 100 işsizden sadece 40’ı ödenek almaya hak kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kurdaki köpüğü bir günde kaldırdık demesine rağmen aylardır kur artışına müdahale edilmemesi emekçilerin daha fazla yoksullaşmasına ve daha borçlanmasına neden oldu.

Artan hayat pahalılığı karşısında emekçiler gündelik ihtiyaçlarını karşılayamazken çareyi ise kredilere ve kredi kartlarına borçlanmakta buldu.

"Çalışanların toplam borcu yaklaşık 200 milyar TL artmış oldu"

Çalışanların Ocak 2021’in ilk haftasında bankalara olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı toplam borcu 818 milyar TL iken aralık ayının son haftasında bu borç rekor kırarak 1 trilyon TL’yi aştı. Aradan geçen sürede çalışanların toplam borcu yaklaşık 200 milyar TL artmış oldu.

İşverenlerin kâr hırsı ve iş sağlığı ve güvenliğini hiçe sayması sonucunda iş yerleri emekçilere 2021 yılında da mezar olmaya devam etti. İSİG verilerine göre; 2021 yılının ilk 11 ayında 2 binden fazla işçi iş cinayetlerinde can verdi. İş cinayetleri en çok inşaat, tarım ve sağlık iş kollarında gerçekleşti.

İş cinayetlerinde can veren işçilerin 63’ü ise çocuk işçilerden oluştu. Bu sürede en az 622 işçi ise Covid- 19 nedeniyle hayatını kaybetti."