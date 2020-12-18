CHP'li Adıgüzel TBMM'de tulum, maske, siperlik ve eldiven giydi: Sağlık çalışanlarının ek ödemeleri neden verilmedi?

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, Koronavirüs'le mücadele konusunda sağlık çalışanlarının emeklerine dikkat çekmek için tulum, maske, siperlik ve eldiven giyerek düzenlediği basın toplantısında, "Sağlık çalışanları bu ülkenin evladı değil mi? Artık yeter diyoruz" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, sağlık çalışanlarının yaşadıkları sorunlarına dikkat çekmek için tulum, gözlük, maske, bone ve eldiven giyerek TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Sağlık çalışanlarının 40 ile 60 saat arası sürelerle fazla çalışmak zorunda kaldıklarına dikkat çeken Adıgüzel, “Koronavirüs hastalarının bazılarının akrabaları bile yaklaşmakta imtina ederken bu meslektaşlarım hastaların nefesiyle, teniyle, kanıyla birebir çalışıyorlar, onlara yardımcı oluyorlar” dedi.

"Bu bir savaşsa en büyük neferleri sağlık çalışanlarımızdır"

Üzerindeki koruyucu kıyafetlerin basit bir Koronavirüs polikliniğinde ilk muayeneden itibaren giyildiğini belirten Adıgüzel, “Ben şu an burada 5 dakika konuşmakta zorlanıyorum. Sağlık çalışanları bütün günü evlerinden, çocuklarından uzakta bu şekilde geçiyorlar. Bu bir savaşsa, en büyük neferleri sağlık çalışanlarımızdır” diye konuştu.

Adıgüzel, sağlık çalışanlarının kaldıkları otellerden çıkarıldıklarını, günde bir sandviçle çalışan filyasyon ekiplerinin olduğunu söyleyerek, "Geçen gün Ordu’da bir anne, bir hemşire, boşandığı eşinden çocuğunun velayetini almak istediğinde, onun sağlık çalışanı olması, Koronavirüs hastasına baktığı gerekçesiyle çocuğu bile elinden alınıp babaya verildi" dedi.

Sağlık çalışanlarının ek ödemeleri ve fazla mesai ücretlerinin neden verilmediğini soran Adıgüzel, “Sağlık çalışanları bu ülkenin evladı değil mi? Artık yeter diyoruz. Ordu’da bir başhekim, haziran ayında döner sermaye kurulunu toplamayarak çalışanlarına döner sermaye ödememesi ile ilgili şikayet üzerine savcılık girişimiyle düzenlenen bir evrak. Kurulun toplanamama gerekçesi Koronavirüs" diye konuştu.

Adıgüzel, sağlık çalışanlarına 2020 yılı için ek bir maaş verilmesini önerdiklerini belirterek, “Ayrıca ek ödemede 9 aylık biriken hak edişleri dahil olmak üzere eksiklerinin tamamlanarak kendi hastanesinin kaynağı yetmiyorsa kamu hastanesinden karşılanıp tek seferde ödenmesini istiyoruz” dedi.