CHP'li Adıgüzel: Spor Toto hükümetin örtülü ödeneği şeklinde kullanılıyor

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, dün; Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde, "Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Türk sporunun kara kutusudur ve hükümetin örtülü ödeneği şeklinde kullanılıyor" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, dün, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’da, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında Spor Toto bütçesinden yapılan harcamaları gündeme getirdi. Adıgüzel, şunları söyledi:

"Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türk sporunun kara kutusudur ve hükümetin örtülü ödeneği şeklinde kullanılıyor. Geçmişte FETÖ'yle ilişkisi ispatlanan birçok kuruma da bu Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan, o beraber yürünen zamanlarda ödemeler yapılmış. Birçok kurumdan, daha doğrusu devletin her kurumundan FETÖ'cü çıktı fakat ben Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda bir FETÖ'cü tespit edilip bir araştırma yapılıp yapıldığı bilmiyorum yani bunu özellikle merak ediyorum.

"Okçular Vakfı’na 3 milyon TL'yi nasıl ödüyorsanız o işçilerin de parasını da ödeyin"

"Bu kadar paralar, sağa sola, yandaşlara kardeşlere ulufe gibi dağıtılırken; garip gurebanın, işçilerin paralarını ödemiyorsunuz. Unutmadım, mart ayıyla kasım ayı parası ödenmedi. Bakın o 10 bin lira, o işçiler için çok önemli, sizin için fazla olmayabilir. O yüzden, Erdoğan'ın Okçular Vakfı’na 3 milyon TL'yi nasıl rahat ödüyorsanız o işçilerin de, o garip gurebanın parasını da ödeyin diyorum." (ANKA)