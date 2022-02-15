CHP’li Adıgüzel’in “14 Şubat’ta herkes sevdiğiyle” paylaşımına AKP’den tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gün içinde çekildiği karelere yer vererek 14 Şubat’a ilişkin bir mesaj paylaştı.

Adıgüzel, Kılıçdaroğlu’nu eşi Selvi Kılıçdaroğlu; Erdoğan’ı ise Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'la yan yana gösteren fotoğrafları paylaştı ve “Bugün 14 Şubat, herkes sevdiğiyle…” yazdı.

Bu paylaşıma AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ tepki gösterdi.

Dağ, “Bu tweetin sahibi Türkiye’nin ikinci büyük partisinin genel başkan yardımcısı ve milletvekili olarak görev yapıyor” dedi ve şunları ekledi:

"AK Parti ile CHP arasındaki liyakat ve ülkeye, millete hizmet aşkı farkını net şekilde gösterdiği için teşekkürler."