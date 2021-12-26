CHP'li Adıgüzel: İlk seçimin iktidarı Millet İttifakı olacak

CHP Bursa İl Değerlendirme Kurulu Toplantısı'na katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel "İlk seçimlerin birinci partisi CHP, ilk seçimin iktidarı da Millet İttifakı olacak" dedi.

CHP Bursa İl Değerlendirme Kurulu Toplantısı, Bursa Akademik Odalar Birliği'nde yapıldı. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, CHP Bursa milletvekilleri ve parti üyeleri katıldı. Açılış konuşmasını yapan İsmet Karaca, partisi için birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Daha sonra söz alan Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, bir sonraki seçimde Millet İttifakı'nın iktidar olacağını söyledi.

"Bir seçimin içindeyiz"

Bir seçimin içinde olduklarını belirten Adıgüzel, şunları söyledi:

"Bunun için de hep birlikte daha çok çalışmamız gerekiyor. 2019 seçimlerinde çok önemli bir adım attık. Sizler de Bursa'da önemli bir başarının eşiğine kadar geldiniz. Muhafazakar, Kürt, sosyal ve milliyetçi demokratlar bir araya gelerek, bir mesaj verdiler. Burada CHP'nin de rolü çok önemli. CHP örgütü üyesinden, gönüllüsünden, ilçe başkanına, yöneticilerine, belediye başkanlarına kadar bir araya geldiğinde neler başarabileceğini gösterdi. 2019 seçimlerinden bugüne sahadaki üstünlük, yapılan anketlerde de görüldüğü gibi CHP'ye geçmiştir. Muhalefetin ilk seçimde iktidarı kazanacağı tüm Türkiye kamuoyu tarafından bilinmektedir. Hatta buradan söyleyeyim; ilk seçimlerin birinci partisi CHP, ilk seçimin iktidarı da Millet İttifakı olacak."