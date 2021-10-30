CHP'li Adıgüzel: İktidar 21. yüzyılda gençlere kotalı interneti reva görmenin nasıl bir geri kalmışlık olduğunu göremiyor

CHP Milletvekili Onursal Adıgüzel, yaptığı açıklamada Sayıştay’ın ‘Evrensel Hizmet Kakı Payı’ ile ilgili tespitlerini değerlendirdi, "Sarayda internet sınırsız ve sıkıntısız çekiyor olmalı ki iktidar 21. yüzyılda gençlere kotalı interneti reva görmenin nasıl bir geri kalmışlık olduğunu göremiyor” dedi.

TBMM’de bütçe görüşmelerinin devam ettiği bugünlerde Adıgüzel, “Özellikle pandemi döneminin başından beri yaptığımız uyarılarda Evrensel Hizmet gelirlerinin amacına uygun olarak internet altyapımızdaki eksikliklerin giderilmesi, 83 milyona ucuz, hızlı, sınırsız internet hizmetinin sağlanması, uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilerimizin eğitime erişebilmesi için kullanılması gerektiğini ifade ettik. Ama iktidara dinletemedik. Bırakın köyleri, kırsalı bugün İstanbul’un göbeğinde internet sorunu var." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, yazılı olarak yaptığı basın açıklamasında Sayıştay’ın ‘Evrensel Hizmet Kakı Payı’ ile ilgili tespitlerini değerlendirdi. Sayıştay’ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ilgili raporunda, “2005 tarihinden 2020 yılı sonuna kadar geçen 15 yıllık zaman zarfındaki uygulama sonuçları incelendiğinde, tahsil edilen 13.246.685.917,00 TL evrensel hizmet katkı payının yalnızca 6.149.789.645,00 TL’sinin Kanun kapsamında belirlenen evrensel hizmetlerin sunumunda kullanıldığı anlaşılmıştır” denildi.