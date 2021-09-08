CHP'li Adıgüzel: Geçen yıl 25-26 liradan satılan fındık, bu yıl 23,5 liradan satıldı

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, geçen yıl 25-26 lira olan fındığın bu yıl 23,5 liradan satıldığını belirterek, "Dolar almış başını gitmiş, iğneden ipliğe zam, gübre yüzde 150 artmış. Fındık ileri gideceğine geri gelmiş, geçen yılki fiyatın altına inmiş. Bu ne vicdansızlık, bu ne insafsızlık" dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) Ordu’daki fındık deposunun önünde bir açıklama yapan Adıgüzel, geçen yıl 25-26 lira olan fındığın bu yıl 23,5 liradan satıldığını söyledi.

Adıgüzel, konuşmasına şöyle devam etti:

''AKP iktidarı ile birlikte ulusal ve kurumsal bir boyuta gelmiştir''

"Enflasyon belli. Dolar almış başını gitmiş, iğneden ipliğe zam, gübre yüzde 150 artmış. Fındık ileri gideceğine geri gelmiş, geçen yılki fiyatın altına inmiş. Bu ne vicdansızlık, bu ne insafsızlık. Fındıkta Karadeniz'deki bölgesel soygun, AKP iktidarı ile birlikte ulusal ve kurumsal bir boyuta gelmiştir. Hasat bitti. Fiyat bir yana; üretici sırtında fındık, ilçe ilçe dolaşıyor, TMO'ya ve alıcılara fındık beğendirmeye çalışıyor. Fındık, tarım ihracatında 1. sırada olan milli ürünümüz. Tüm dünyanın yüzde 70'ini biz üretiyoruz. Boşa giden tek bir parçası yok. Kabuğundan kapçığına, kapçığından kılçığına… Tam 27 alanda kullanılıyor. Her yönüyle milli bir üründür. Kurtuluş Savaşı’nda kahraman gemimiz Rüsumat vardı. Makineleri fındık yağı ile yağlandı. Kazanı fındık kabuğu ile harlandı. Artık fındık bölge halkı için milli bir ürün değil milli bir zulüm haline gelmiştir." (ANKA)