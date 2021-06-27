CHP’li Adıgüzel’den AKP’li belediye başkanı Güler’e: Erdoğan, bu lafları sana söylüyor

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihalelerin, 21/B maddesine dayandırılarak yapılan ihaleleri gündeme getirdi. Adıgüzel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "İhaleleri açık yapın gerekirse canlı yayınlayın” sözlerini hatırlatarak, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hilmi Güler’e, “Erdoğan, bu lafları sana söylüyor” diye seslendi.

Sözcü gazetesinden İsmail Akduman’ın haberine göre, Adıgüzel, "Ordu'da bir önceki belediye başkanının uygulamalarını haklı olarak eleştirdiler. Biz bunları düzelteceğiz dediler. Fakat aynısını tekrar yapıyorlar. Belde Evlerinde sahile yapılan binayı iptal edip yıktılar, şimdi orayı tekrar yapılaşmaya açıyorlar. Durugöl'deki imarı iptal ettiler, şimdi tekrar imara açtılar. İlküvez çöp sahasını üçlü konsorsiyuma vermişti bir önceki başkan, o sözleşmeyi iptal ettik dediler. Ancak şimdi duyduk ki aynı firmalara tekrar vermişler. Madem buralarda eski belediye başkanının yaptıklarının aynısını yapacaktınız, o halde neden iptal ettiniz. Sizin öncekinden ne farkınız var? Bunların hesabını vereceksiniz. Sizin yatacak yeriniz yok! Aslında yatacak yeriniz var. Hepiniz hapis yatacaksınız. Er ya da geç bu ülkede namuslu savcılar, AKP’de de namuslu siyasetçiler bu işe el atacaklar.” dedi.

TIKLAYIN | Erdoğan'dan AKP'li belediye başkanlarına: İhaleleri mutlaka şeffaf bir şekilde gerçekleştirin, hatta canlı yayınlayın