CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesi, sıhhi olmadığı gerekçesiyle mühürlendi!

CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’nin yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı ihtiyaç halinde kullanılmak üzere TÜYAP Fuar Alanı’nda hazırladığı sahra hastanesi, Adana İl Sağlık Müdürlüğü tarafından mühürlendi.

Mühür tutanağında “Müdürlüğümüzce yapılan incelemede sıhhi şartların sağlık hizmeti sunmaya uygun olmadığı” ifadesi yer aldı.



Tutanakta hastane için ruhsat başvurusunun yapılmadığı ifade edildi: "Fuarcılık alanının sağlık hizmeti vermek amaçlı hastaneye dönüştürülmesine dair müdürlüğümüzce herhangi bir ön ruhsat başvurusunun olup olmadığı sorgulandı ve mevcut böyle bir izin başvurusunun olmadığı ilgililerce ifade edildi."

Adana İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bugün öğleden sonra hastanenin kurulduğu açıklanan TÜYAP Fuar Alanı’nda inceleme gerçekleştirmişti. İnceleme esnasında CHP milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin, Burhanettin Bulut ve Orhan Sümer de olay yerinde hazır bulunmuştu.

Eleştirilere konu olmuştu

Sahra hastanesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eleştirisine konu olmuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, "Adı üstünde sahra hastanesi, Bir sahrada kurduğumuz geçici bir hastane, sürekli bir hastane değil. Eleştirenler bunu bir şehir hastanesi gibi düşünüyor ya da devlet hastanesi gibi düşünüyorlar. Öyle bir şey değil, bu sahra hastanesi. Sahra hastanelerinin büyük bir kısmı çadırdır. 'Vay efendim işte burada bir hastane, ameliyathane yok, şu yok, bu yok vesaire'. E siz de gidin ameliyathaneyi yapın o zaman." yanıtını vermişti.