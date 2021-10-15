CHP'li Açıkel: Üstün yetenekli gençleri yurt dışına kaçırtan Erdoğan zihniyeti gençleri suçlama eğilimi içinde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, “'Gençler Türkiye'den kaçmak istiyor' diye bakmamak lazım. Gençler dünyayı tanımak istiyor.” diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e, "Yurt dışına giden gençlerin amacının ‘dünyayı tanımak’ olduğunu söylemek, çaresizce yurt dışına çıkan gençlerimizi ve ailelerini anlamaktan çok uzaktır. Üstün yetenekli gençleri yurt dışına kaçırtan Erdoğan zihniyeti, maalesef hâlâ mevcut durumun vahametini inkâr ve gençleri suçlama eğilimi içindedir." yanıtını verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Vedat Bilgin’in “Gençlerin yurt dışına gitme hevesi eğitimli gençlerde daha fazla. Gençlerdeki bu arzunun olması doğal. 'Türkiye'den kaçmak istiyorlar' diye bakmamak lazım. Gençler dünyayı tanımak istiyorlar.” şeklindeki sözlerini yazılı bir açıklamayla değerlendirdi. Açıkel, şunları kaydetti:

"Erdoğan zihniyeti, gençleri suçlama eğilimi içindedir"

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in ülkemizin en yakıcı sorunlarından birisi haline gelen beyin göçü sorununa dair talihsiz değerlendirmesi, AKP iktidarının yarattığı sorunları inkar etme ve gençleri sorumlu gibi gösterme politikasının son örneğidir. Beyin göçü ve nitelikli işgücü kaybı sorunu, TÜİK verilerine dahi yansımış ve verilere göre 2016’da 69 bin 400 kişi olan yurt dışına giden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısı, 2018’de yaklaşık 137 bin kişi olmuş, yani 2 yılda ülkeyi terk eden kişi sayısında yüzde 97 artış yaşanmıştır. 2019’da Türkiye’den en çok göçün yaşandığı yaş grubu ise 25-29 arası gençlerden oluşmaktadır. 20-34 yaş arasında olup ülkemizden göçen gençlerin sayısında ise son 4 yılda yüzde 70 artış yaşanmıştır. Beyin göçünün resmi verilere de net şekilde yansıdığı, liselerden mezun olan öğrencilerimizin dahi yüksek öğrenim için yurt dışına gitmeyi tercih ettiği bir dönemde, yurt dışına giden gençlerin amacının ‘dünyayı tanımak’ olduğunu söylemek, çaresizce yurtdışına çıkan gençlerimizi ve ailelerini anlamaktan çok uzaktır. Üstün yetenekli gençleri yurt dışına kaçırtan Erdoğan zihniyeti, maalesef hala mevcut durumun vahametini inkar ve gençleri suçlama eğilimi içindedir.