CHP'li Açıkel: Cumhur İttifakı yüzde 40’ın üstüne çıkmakta gittikçe zorlanıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, "CHP’nin oylarının yüzde 27-28’leri; İyi Parti’nin oylarının yüzde 15-16’ları ortalama olarak gösteren anketler var. Buna DEVA, Gelecek gibi yeni kurulan partilerle Millet İttifakı’nın içinde yer almış olan Saadet Partisi’nin oylarını da eklediğimiz zaman Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki farkın Millet İttifakı lehine 5-6 bazen 7-8 puanı bularak ilerlediğini görüyoruz. Cumhur İttifakı gittikçe zorlanıyor yüzde 40’ın üstüne çıkmakta." açıklamasını yaptı.

Millihyet gazetesinden Meltem Gökdemir'in haberine göre, Açıkel, "Türkiye’de siyaset uzun süredir kutuplaşmış durumda. Fakat liyakatsizlik, kayırmacılık, ekonominin durumu seçmenin şimdiye kadar ‘hiç oy vermem’ diye düşündüğü partilere yönelmesinin önünü açtı. AKP’den de CHP’ye oy geçişi var. Özellikle kent yoksullarından, Covid döneminde yalnız bırakılan esnaftan ve hacizlerle boğuşan çiftçiden ciddi oy geçişi söz konusu. Aynı şekilde AKP’ye oy veren ailelerin çocuklarından da, Z kuşağından da çok sayıda CHP’ye oy vereceğini söyleyen genç kardeşlerimizle karşı karşıya kalıyoruz. AKP’den ve MHP’den İyi Parti’ye oy geçişi de söz konusu. Yeni kurulan partilere de geçişi görüyoruz. İttifak içi oy geçişleri olabiliyor fakat bundan daha çok biz artık Cumhur İttifakı’ndan Millet İttifakı’na doğru hızlanan bir oy eğilimi gözlemliyoruz." ifadesini kullandı.