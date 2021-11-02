CHP'li Abdüllatif Şener: Dünyada ilk 400'e giren üniversitemiz yok

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda; "204 vakıf ve devlet üniversitesi bir bakıyorsunuz ilk yüze giren bir tane üniversite yok. 2021 yılı itibariyle söylüyorum… Dünyada 200 ülke var, ilk 200'e giren tek bir tane üniversitemiz yok. İlk 300'e, 400'e giren üniversitemiz de yok" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'na ait bütçe kanun teklifi görüşülürken CHP'li Şener açıklamalarda bulundu.

"Yeri geldiğinde acımasızca eleştirmek lazım"

CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın'a; "Konuşmanızı zevkle dinledik ama bir noktada katılmıyorum. O da 'eksikleri söylemenin ne faydası var.' Çok büyük faydası var. Eksikliklere odaklanmak ülkenin geleceği açısından çok faydalıdır. Sürekli olup biteni kutsamak ülkeye hiçbir şey kazandırmaz. Hatta ülke bugün büyük zarar görür. Bunun için yeri geldiğinde acımasızca eleştirmek lazım" dedi.

"Bu niteliklere sahip değilse Türkiye'nin geleceği karanlıktır"

Şener, bugün Türkiye'de gençlerin kendi sınıfındaki arkadaşlarıyla değil; Londra'da, New York'taki, Japonya'daki öğrencilerle rekabet ettiğini söylerken, "Bu küresel rekabette bizim çocuklarımız daha başarılı, dünyayı daha iyi anlayan, sorgulayan ve üretme kabiliyetleri daha iyi niteliklere sahip değilse Türkiye'nin geleceği karanlıktır. Onun için hiçbir şeyi israf etmeden mükemmel bir şekilde gerçekleştirmemiz lazım" diye konuştu.

"465'inci sırada Koç Üniversitesi var"

Şener, Türkiye'deki üniversitelerin dünya sıralamasının geride kaldığını ifade ederken şunları söyledi:

"204 devlet ve vakıf üniversitesi, dünya üniversite sıralamasında bir bakıyorsunuz ilk yüze giren bir tane üniversite yok. 2021 yılı itibariyle söylüyorum, ilk 200'e giren üniversitemiz yok. Dünyada Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülke var; 7, 8 de üye olmayan var. Toplam 200 diyelim. Dünyada 200 ülke var, ilk 200'e giren tek bir tane üniversitemiz yok. İlk 300'e, 400'e giren üniversitemiz de yok.

Ama 465'inci sırada Koç Üniversitesi var, 500'lü sıralarda iki üniversitemiz var Sabancı ve Bilkent, 600'üncü sıralarda ODTÜ ve Boğaziçi var, 700'lü sıralarda İTÜ, 800 ile 1000 arasında da üç üniversitemiz var; Ankara, Hacettepe ve İstanbul Üniversitesi. Bu nasıl bir manzaradır, arkadaşlar. Dünyada rekabet ediyoruz diyoruz. Üstelik geriye kalan 195 üniversitemiz ilk bin üniversite içerisinde değil. Bu üniversitenin birçoğunun üniversite olup olmadığı da tartışılır."