CHP’li 2 belediye asgari ücreti 5 bin TL yaptı

CHP'li Aydın Büyükşehir ve Mersin’nin Mezitli Belediyesi en düşük işçi ücretini 5 bin TL’ye çıkardıklarını açıkladı.

Asgari ücretin 2022 yılı için 4 bin 253 TL olarak belirlenmesinin ardından dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP belediyelerinde en düşük ücret yani asgari ücret 4 bin 500 lira olacaktır, milletimize hayırlı olsun" açıklamasını yapmıştı.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bu sabah sosyal medya hesabından en düşük işçi ücretini 5 bin liraya yükselttiklerini duyurdu. Aydın’nın ardından Mersin'in Mezitli Belediye’si de asgari ücreti 5 bin liraya çıkardığını duyurdu.

CHP'li Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı ve “Mutlu Çalışan Mutlu Mezitli” başlığıyla yaptığı duyuruda,

“Asgari ücret 5 bin TL. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu müjdeyi verdi. Dişimizden tırnağımızdan artırdık asgari ücreti net 5 bin TL yaptık. Tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“Her zaman şartlarımızı zorluyoruz”

Konu ile ilgili de basın açıklaması yapan ve daha önce de hükümetin açıkladığı rakamların üzerinde bir asgari ücret belirlediklerinin altını çizen Tarhan, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Çalışanlara haklarını verirken, toplu sözleşmeleri yaparken, her zaman şartlarımızı zorluyor ve belirlenen rakamın üzerinde bir ücret tarifesi uyguluyorduk. Ancak ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntı ve yüksek enflasyon tüm Türkiye'de olduğu gibi çalışanlarımızı da olumsuz etkiliyor.

Bu bağlamda yeni belirlenen asgari ücretin üzerine Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından verilen 4 bin 500 TL'lik müjdeye bir katkı da biz koyarak çalışanlarımıza en düşük ücreti net 5 bin TL olarak belirledik.

Ekibimizle birlikte çalışanlarımızın enflasyon baskısından daha az etkilenerek görevlerini daha mutlu şekilde yapabilmeleri için şartlarımızı da zorlayarak önemli bir artış sağlamış olduk. Emekleriyle çağdaş, mutlu Mezitli'yi yaratan tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun.”