CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanından ortak 2021 açıklaması: Yaraları sarma ve ekonomik atılım yılı olacak

CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, 109 günlük Covid-19 mücadelesini kazanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de katılımıyla “tam kadro” toplandı. Çevrimiçi toplantıda bir araya gelen başkanlar; Covid-19, kuraklık ve Yerel Yönetimler Reformu kaynaklı sorunları masaya yatırdı. Vatandaşların yeni yıllarını şimdiden kutlayan Başkanlar, ortak açıklamalarında, “11 Büyükşehir Belediyesi olarak, bu zor ve sancılı süreçte hep vatandaşlarımızın yanında olduk. İktidar kanadından gelen her türlü engellemeye rağmen, geliştirdiğimiz sosyal projelerle sizlerin yanında olmayı başardık. Bunu başarırken, gücümüzü sizden aldık. 2021 de aynen 2020 gibi, ‘dayanışma yılı’ olacak. Bu kez dayanışmanın yanına, ‘yaraları sarma ve ekonomik atılım yapma’yı da koyacağız. Bunu da her türlü engellemelere, baskı kurmalara, algı operasyonlarına, ‘trol’ saldırılarına karşı hep birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.

CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, Covid-19, iklim değişikliğinden kaynaklı kuraklık ve Yerel Yönetimler Reformu kaynaklı sorunları masaya yatırdı. Covid-19’la, 64 günü yoğun bakımda olmak üzere, toplam 109 gün mücadele eden ve zorlu süreçten zaferle çıkan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de toplantıda yer aldı. Toplantıya katılan Büyükşehir Belediye Başkanları; Ekrem İmamoğlu (İstanbul), Mansur Yavaş (Ankara), Tunç Soyer (İzmir), Zeydan Karalar (Adana), Yılmaz Büyükerşen (Eskişehir), Özlem Çerçioğlu (Aydın), Osman Gürün (Muğla), Vahap Seçer (Mersin), Kadir Albayrak (Tekirdağ) ve Lütfü Savaş (Hatay), Böcek’e geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, kendisine her konuda desteklerinin tam olduğunu vurguladı.

“Aşı için lojistik destek vermeye hazırız”

11 Büyükşehir Belediye Başkanı, yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından şu ortak açıklamayı yaptı:

“Bizler, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 50’sini barındıran şehirlerin yöneticileri olarak, görevlerimizi; sosyal demokrat anlayışımız, insani, vicdani, manevi ve ahlaki değerlere bağlılığımızla sürdürüyoruz. Tüm dünya ile birlikte; ülkemizde ve şehirlerimizde yaşanan Kovid-19 sürecine de yukarıda saydığımız görev bilinciyle yaklaştık. Bu sayede geliştirdiğimiz çalışma modelleri ve sosyal yardımlaşma uygulamalarımızla milyonlarca vatandaşımıza dokunduk ve onların yanında olduk. Dünya, aklın ve bilimin ışığında ‘virüs belasıyla’ mücadelede önemli bir noktaya geldi. Dünyanın farklı ülkelerinde üretilen aşılar, insanlığa, bu zor günlerinde umut ışığı oldu. Bu kapsamda, kamunun asli kurumlarının başında gelen belediyeler olarak, tüm imkânlarımızla devletimizin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. İnsanlarımızı virüs belasından kurtaracak aşılamalar için kurulacak noktalar konusunda, devletimize her türlü lojistik desteği vermeye hazırız. Tüm sağlık kuruluşlarına, aşı sürecinde, görev alanlarımız dâhilindeki her türlü destek ve hizmeti vermeyi de sürdüreceğiz.

“Kuraklık ve su konusunda güçbirliği yapacağız”

Dünyanın virüs kadar, hatta ondan daha acil bir konusu da küresel ısınmadan kaynaklı iklim değişikliğidir. Tüm dünya ve ülkemizin, kuraklık tehlikesi altında olduğu gerçeği, ‘küresel bir tehdit’ olarak önümüzde durmaktadır. Bu anlamda, ‘küresel ve topyekun seferberlik’ anlayışıyla hareket edilmesi, tüm dünyanın ortak geleceğini kurtarmak adına mecburidir. Seferberlik anlayışının yerelden başlatılmasına katkı sunmak amacıyla; 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, kurumlarımız bünyesindeki su idarelerini, ‘iklim değişikliği ve kuraklık’ konularında ortaklaştıracağımızı kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Su idarelerimiz, ‘acil eylem planı’ hazırlayacak ve halkımızı, su tasarrufu konusunda bilgilendirecek. Bu kapsamda; özellikle sanayi ve tarım sektörlerindeki ‘vahşi sulamanın’ önüne geçecek çalışmalara destek verilecek, kuraklıkla ortak mücadele etmenin önemine dikkat çekilecek. Unutulmaması gereken en önemli gerçek şudur: Su yoksa, hayat da yoktur.

“Oldu-bittilerle süreç yönetmeye çalışıyorlar”

Virüs ve kuraklık tehlikesi, küresel anlamda dünyanın gündemini oluştururken, bir yandan siyasi yaşam da devam ediyor. Dünya ölçeğinde yerel yönetimlerin gündelik yaşamdaki ağırlıkları artarken, Türkiye’de tersi bir süreç yaşanıyor ve merkezi idareyi güçlendirecek adımlar atılıyor. Ülkenin yıllardır beklediği ‘Yerel Yönetimler Reformu’ da yerel yönetimleri de değil, merkezi idareyi ‘özne’ olarak alıyor. 11 Eylül 2019’da Türkiye Belediyeler Birliği üyesi belediyeler olarak, Sayın Cumhurbaşkanı’nın davetine icabet edilmişti. Buradan çıkan karar; Yerel Yönetimler Reformu’na, ortak masalar kurularak hep birlikte çalışılmasıydı. Ancak, aradan 1 yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen, bu konuda hiçbir ciddi adım atılmadığını görmekteyiz. Hatta ne yazık ki, ‘Türkiye Çevre Ajansı’nın Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ adıyla TBMM Genel Kurulu’na getirilen ve kabul edilen torba yasadan çıkan, ‘İlçe belediyelerinin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirlerin büyükşehir belediyesine aktarılması uygulamasına son verilmesi’ gibi ‘oldu-bitti’lerle süreç yönetildiğine şahit oluyoruz. Hiç tartışılmaya açılmadan, ortak akıl devreye sokulmadan alınan kararları hem toplum vicdanına havale ediyor hem de kanuni haklarımızın sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz.

“Birlikte başaracağız”

Değerli vatandaşlarımız;

Zor bir 2020’yi geride bırakıyoruz. Yıl içinde hep beraber yaşadıklarımızı yazmak istesek, gazete sayfalarına, TV ekranlarına sığmaz. 11 Büyükşehir Belediyesi olarak bu zor ve sancılı süreçte hep vatandaşlarımızın yanında olduk. İktidar kanadından gelen her türlü engellemeye rağmen, geliştirdiğimiz sosyal projelerle sizlerin yanında olmayı başardık. Bunu başarırken, gücümüzü sizden aldık. Şimdi bu gücümüzü 2021’e taşıma zamanı geldi. 2021 de aynen 2020 gibi, ‘dayanışma yılı’ olacak. Bu kez dayanışmanın yanına, ‘yaraları sarma ve ekonomik atılım yapma’yı da koyacağız. Kimse, yeni yılın geçen yıllardan çok daha iyi olacağından kuşku duymasın. Bilinsin ki, 2021 yeni umutları büyütecek; mutluluğu hep birlikte tadacağız. Bu inancımızla tüm halkımıza mutlu ve huzurlu bir yıl diliyoruz. Saygılarımızla …”