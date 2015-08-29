CHP, Levent Üzümcü ve MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan'ı mı aday gösterecek?

CHP’nin 1 Kasım genel seçimlerinde aralarında Levent Üzümcü ve Sinan Oğan’ın da bulunduğu bazı sürpriz isimlere milletvekili listelerinde yer verebileceği iddia edildi.

Milliyet gazetesinden Meriç Tafolar‘ın haberine göre, seçime hazırlanan CHP yönetimi, ön seçimle gelen 86 milletvekilini koruma konusunda ilke kararı alsa da, merkez kontenjanıyla atanan milletvekilleri de dahil olmak üzere vekil seçilemeyen sıralarda yer alan adayları değiştirmek için nabız yokluyor. Alınan bilgilere göre, CHP’de Iğdır için, bir süre önce MHP’den ihraç edilen eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın ismi geçiyor. Şanlıurfa, Tunceli, Kahramanmaraş, Adıyaman gibi vekil çıkarılamayan kentlerle oy oranını düşüren Gaziantep ve Kocaeli için sıralamalarda değişikliğe gidilebileceği konuşuluyor. Kulislerde, istifa eden İhsan Özkes’in yerine Murat Karayalçın’ın aday olacağı, tiyatrocu Levent Üzümcü’nün de isminin geçtiği ifade ediliyor.

CHP yönetimi, dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK’sını topladı. Toplantıda geçen hafta yapılan yönetmelik değişikliği doğrultusunda seçimlerde 85 seçim çevresinde adayların merkez yoklaması yöntemiyle belirlenmesi kararlaştırıldı. Ayrıca toplantıda milletvekili aday adayı olmak isteyenlerin 31 Ağustos Pazartesi ile 7 Eylül Pazartesi arasında genel merkeze başvurmaları gerektiği kararı çıktı. Alınan karar doğrultusunda kadın ve genç aday adaylarından 2 bin 500 TL, erkek aday adaylarından 5 bin TL alacak olan parti, engelli aday adaylarından ücret almayacak. Toplantıda alınan kararlar genelge ile il ve ilçe başkanlıklarına gönderildi.

Yeniden başvuracak

Genelgede, “YSK henüz açıklayıcı bir karar vermediğinden, 7 Haziran seçimlerinde başvuran milletvekili adaylarımızın da müracaat dosyası hazırlayıp vermeleri gerekmektedir” denildi.

Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor. Önceki günİstanbul’da akademisyenlerden oluşan bir heyet ve İstanbul il yönetimiyle ayrı ayrı görüşen Kılıçdaroğlu, 1 Kasım seçimlerinde 7 Haziran seçimlerinde listeye ön seçimle gelen ve vekillik hakkı elde eden 86 ismi listede aynı sıralarda tutmak istiyor. Ancak Kılıçdaroğlu’nun, merkez yoklaması sistemiyle ya da kontenjan yöntemiyle aday listelerine giren isimlere yönelik bazı değişiklikler yapmak istediği belirtiliyor.

Kulislerde 7 Haziran seçimlerinde “başarısız” olarak görülen illerde değişiklik yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Alınan bilgilere göre, Kılıçdaroğlu yakın çevresine “Bazı seçim çevrelerinde Alevilerin oylarını kaybettik. Bunun için doğru adaylar belirlemeliyiz” telkininde bulundu. Alınan bilgilere göre CHP kurmayları, hafta başı MHP’den ihraç edilen eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’a, Iğdır’dan adaylık teklif etmeye hazırlanıyor. Oğan ile henüz resmi bir temas kurulmadığı da öğrenildi.

Karayalçın gündemde

Kılıçdaroğlu’nun İstanbul, Ankara ve İzmir’deki kontenjan sıralamalarına da bazı rötuşlar yapacağı belirtiliyor. CHP’den istifa eden İhsan Özkes’in yerine İstanbul 1. bölge 9. sıra için en güçlü aday eski Başbakan Yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın olarak değerlendiriliyor. Karayalçın’ın aday olması durumunda 31 Ağustos’a kadar il başkanlığı görevinden istifa etmesi gerekiyor. İstanbul için Genel Başkan Yardımcısı Ercan Karakaş ile eski vekil Umut Oran’ın seçilebilir bir sıraya yerleştirilebileceği belirtiliyor.

Üzümcü sesleri

Bir süre önce Şehir Tiyatroları’ndaki göreviyle ilişiği kesilen tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü’nün CHP listelerinde aday gösterilmesini talep eden bazı parti yöneticileri olduğu öğrenildi. Ancak Üzümcü ile şu ana kadar resmi bir temas kurulmadığı belirtiliyor.