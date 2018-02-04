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CHP kurultayının ikinci gününde korsan liste 'savaşı'

CHP'de daha önceki kurultaylarda da korsan listeler ortaya çıkmıştı

04 Şubat 2018 21:21

488 Parti Meclisi (PM) adayının çıktığı CHP kurultayın ikinci gününde çok sayıda korsan liste de ortaya çıkınca gerçek listeler konusunda karışıklık yaşandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun listesi olarak  kurultay salonuna dağıtılan anahtar liste de kısa bir süre  gerçek olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine salonda genel başkan listesinin hologramlı olduğu bilgisi yayıldı.

Salona ilk önce İlhan Cihaner ve Selin Sayek Böke’nin olduğu söylenen ‘sol cesaret’ listesi dağıtıldı. Ardından Muharrem İnce’nin kırmızı zemin üzerine yazılan listesi dağıtıldı. İnce'nin  “Umudun P.M Listesi’ başlıklı listesinde PM’ye kendi ekibi ve dışarıdan çok sayıda isim de yer aldı.

Bu listenin ardından salonda sarı zemine ‘önce örgüt’  listesi dağıtıldı. Onlar da listelerinde milletvekili isimleri ve dışarıdan isimlere yer verdi.

Salonu hareketlendiren ise beyaz zemin üzerinde PM adaylarının yer aldığı ‘Kemal Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesi’ dağıltılması oldu. Bir süre sonra listenin gerçek olmadığı anlaşıldı. Genel başkan listesinde girmeyeceği belli olan isimlere yer verilmesi ise dikkat çekti.

CHP kurultayında daha önceki kurultaylarda da korsan listeler ortaya çıkmıştı.

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