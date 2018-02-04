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CHP kurultayına temsilci göndermeyen AKP'den açıklama: Onlar da bizimkine gelmemişti...

"O dönem bizzat Başbakan tarafından imzalanmış bir davetiye gönderilmişti"

04 Şubat 2018 13:45

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanı seçildiği kurultaya AKP tarafından neden temsilci gönderilmediğini açıkladı. 

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği halk oylaması sonrası gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeniden AKP Genel Başkanlığı'na getirildiği olağanüstü büyük kongreye CHP tarafından bir temsilci gönderilmediğini hatırlatan Bozdağ, CNN Türk canlı yayınında şunları kaydetti:

"O dönem bizzat Başbakan Binali Yıldırım tarafından imzalanmış bir davetiye gönderildi CHP'ye. Ama onlar 'kongreye katılıp 16 Nisan referandumunu legal hâle getirmeyeceğiz' gibi bir tavır içerisinde bulundular. Gelmediler. Onlar da bizimkine gelmemişti, biz de göndermedik."

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