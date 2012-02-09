-CHP kurultayına ihtiyati tedbir talebine ret ANKARA (A.A) - 09.02.2012 - CHP'nin 26 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek 16. Olağanüstü Kurultayı'nın, ''kanun ve parti tüzüğüne aykırı olduğu'' iddia edilerek, ''ihtiyati tedbir kararıyla durdurulması'' talebi mahkemece reddedildi. CHP Üyesi Yavuz Kayhan Yüreğir, avukatı Orhan Fahri Başçavuşoğlu aracılığıyla mahkemeye başvurarak, 26 Şubat 2012 Pazar günü toplanacak CHP 16. Olağanüstü Kurultayı'nın, ihtiyati tedbir kararıyla durdurulmasını talep etti. Talep dilekçesinde, 31 Ocak 2012'de gazete ilanıyla duyurulan olağanüstü kurultayın, ''kanun ve parti tüzüğüne aykırı olduğu'' ileri sürüldü. Kurultayın toplanması durumunda, ''delegelerin haklarını elde etmesinin önemli ölçüde zorlaşacağı veya tamamen imkansız hale geleceği ve giderilmesi olanaksız sakıncalar doğuracağı'' savunulan dilekçede, kurultayın, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 389. ve 390. maddelerine göre, ihtiyati tedbir kararıyla durdurulması istendi. Başvuru, Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesince karara bağlandı. Hakim Mehmet Cengiz Çifçi, ''ihtiyati tedbir'' talebini reddetti.