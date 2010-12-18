CHP kurultayı öncesi ve sonrası...

T24 - CHP kurultayında 22 bin kişiye seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, özgürlüklere vurgu yaptı. "Hazır mısınız" diyen Kılçdaroğlu'nun çağrısı üzerine salondakiler ayağa kalkarken, Deniz Baykal'ın buna uymadığı görüldü. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından salondan ayrılarak evine gitti. Deniz Baykal ve Önder Sav da konuşmanın ardından salondan ayrıldı.



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KILIÇDAROĞLU'NUN KURULTAY KONUŞMASI



KILIÇDAROĞLU'NDAN DELEGELERE: ONLARI SEVİYORUM





CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu salona 11.00 sıralarında geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir önceki kurultayın aksine bu kez kravat taktığı görüldü.

Kemal Kılıçdaroğlu, salona ''Sarı Saçlım Mavi Gözlüm'' şarkısının kendisinin de stüdyoya girerek eşlik ettiği yeni düzenlemesi ve partililerin yoğun alkışlarıyla girdi.

Basın mensuplarının yoğun ilgisi ve kalabalık nedeniyle güçlükle ilerleyerek salonu dolaşan Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin ve Umut Oran eşlik etti.

İzdiham nedeniyle yürümekte zorlanan Kılıçdaroğlu delegelerin arasına oturdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara Spor Salonu'ndaki 15. Olağanüstü Kurultayı'nda partililere seslendi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasını tamamladıktan sonra kendisi için hazırlanan bir odaya geçti. Burada bir süre genel başkan yardımcıları ile görüşen Kılıçdaroğlu daha sonra eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile salondan ayrılarak, Çukurambar'daki evine gitti.

CHP liderinin konuşmasının ardından eski Genel Başkan Deniz Baykal ile eski genel sekreter Önder Sav da salondan ayrıldı.



CHP Kurultayı’nda 68 ruhu





İlk kez bir siyasi parti kurultayının yapıldığı salon düzenlenirken, mavi, beyaz ve kırmızı renkler kullanıldı. Salonda konuşmaların yapılacağı platformun üst bölümüne Atatürk, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun posterleri ile Türk Bayrağı ve CHP'nin amblemi altı oklu bayrak asıldı. Platformun iki yanına dev ekranlar yerleştirildi.

Salonda tribünler delegeler ve partililer, salonun iç bölümü ise onur konukları ve gazeteciler için hazırlandı. Yaklaşık bin kadar gazetecinin görev yaptığı kurultaya, 15 bin kişinin katılması bekleniyor. Kurultaya katılanların tamamı sigortalandı.

Kurultay salonun içinde ''Az kaldı şafak sökecek, halk iktidara gelecek'', ''CHP geliyor iktidara, güvenle bak iktidara'', ''Umudun adı Kemal'', ''Yandaşa değil yurttaşa hizmete geliyoruz'' gibi iktidar vurgusu taşıyan çok sayıda pankart asıldı. Salondaki tüm koltuklara CHP bayrakları bırakıldı.

10. Yıl Marşı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun stüdyoya girerek eşlik ettiği, kurultay öncesi yeniden düzenlenen yerel seçimlerde ve 12 Eylül referandum kampanyasında kullanılan şarkı ile Edip Akbayram, Kazım Koyuncu gibi sanatçıların şarkılarına eşlik eden partililer, ''Başbakan Kemal'', ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganları atıldı.



68 ruhu salonda





Kemal Kırıçdaroğlu'nun salona girişi sırasında üzerinde Deniz Gezmiş ve Che Guevera beresi takmış Kemal Kılıçdaroğlu resimleri bulunan bir pankart açıldı.

Pankartın üzerinde "68 ruhuyla halkın iktidarını kurmaya geliyoruz" yazılıydı.



Madenciler yalnız bırakmadı

Tribünlerde, Zonguldak'tan gelen bir grup maden işçisi de başlarındaki baretleriyle dikkati çekti.





Öte yandan, salonun dışı ve fuayesi de içerisi kadar hareketliydi. Dışarıda çok sayıda seyyar satıcı, yiyecek, içecek ve parti amblemli şapka, rozet, atkı satarken, salonun fuayesinde de katılımcılara sıcak ve soğuk içecek ikramı yapıldı.









Kapıda arbede

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun salondan ayrılışı sırasında, çıkış kapısında partili gençlerle özel güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

Başına telsizle vurulduğu ileri sürülen bir genç yaralandı. Başından yaralanan gence, salon dışında bekleyen ambulansta müdahale edildi. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



