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CHP Kurultayı için hazırlanan rap şarkı ve klibi paylaşıldı

24 Temmuz 2020 17:25

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultayın yapılacağı salona girerken çalacak rap şarkı paylaşıldı.
 
 

CHP'nin "Hedef iktidar" sloganıyla hafta sonu yapacağı 37. Olağan Kurultayı için geri sayım başladı. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayın yapılacağı salona girerken çalacak rap şarkı, CHP'nin resmi Twitter hesabından "Altı Ok'un izinde yürüyoruz iktidara" mesajıyla paylaşıldı. 

Şarkı, Z kuşağına hitap etmesi için özel olarak hazırlandı. 

‘İktidar kurultayı’yla başlayacak süreçte 2023’teki seçimlerde oy kullanabilecek 16-23 yaşlarında ‘Z kuşağı’ olarak adlandırılan nesilden 7 milyona yakın kişi de hedefleniyor.

TIKLAYIN - Kulis: Kılıçdaroğlu, Z kuşağını etkilemek için rap müzikle salona girecek

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