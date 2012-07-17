CHP kurultayı başladı, Divan Başkanlığına Altan Öymen seçildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultayın açılış konuşmasında, kurultayın hafta içinde yapılmasına yönelik eleştirilere, “Bunu söyleyenler CHP’yi tanımıyorlar. CHP her koşulda kurultay yapar” dedi. Divan Başkanlığı'na Altan Öymen seçildi.

CHP 34. Olağan Kurultayı Ankara Arena Spor Salonu’nda başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Divan oluşumu için kürsüye geldi. “Kemal Başbakan” sloganları ile karşılanan CHP Genel Başkanı, kurultayı açarak kürsüde kısa bir konuşma yaptı.

Kürsüde partilileri selamlayan CHP Genel Başkanı, hafta içinde kurultay yapılmasına yönelik eleştirilere, “Bunu söyleyenler CHP’yi tanımıyorlar. CHP her koşulda kurultay yapar.Kurultayımızın, 34. Olağan Kurultayımızın ülkemize, dünyaya, partililerimize hayırlı olması dileğiyle açıyorum. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz” dedi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Kılıçdaroğlu, 81 il başkanının ortak imzasıyla Kurultay Başkanlığına Altan Öymen’i öneren dilekçeyi okudu. Ardından Divan Başkanlığına Altan Öymen seçildi. Altan Öymen de kürsüye gelerek, “Bu büyük onurdur” dedi.

'Kurultayın adı anlamlı'

Divan Başkanı Altan Öymen kurultayda bir konuşma yaptı:

"Bir çok kurultay gördüm bunlardan bir kısmının adları vardır. Bunlardan biri "Demokrasiye Geçiş Kurultayı" dır. Bundan sonra isim yapan kurultaylardan diğeri 1959'daki İlk Hedefler Beyannamesinin yer aldığı kurultaydır. 1966 kurultayı Ecevit'in seçildiği. Ortanın Solu Hareketi'nin kurultayı olarak akıllarda kalmıştır. Bu kurultayın adı çok isabetli bir adlandırmadır. Türkiye'nin çok ihtiyacı olan iki konudur demokrasi ve değişim. Demokrasiye sahip çıkan güçlerin başında CHP geliyor. Bu konudaki kararlılığın ifade edilmesi anlamlıdır. İkincisi değişim konusunudur. Siyaset biliminde iyiye doğru çağdaşlaşmaya doğru gidişin adıdır değişim. Padişahlıktan cumhuriyete geçiş değişimdir. Tek partili rejimden demokrasiye gidiş değişimdir. Ama demokrasiden geriye gidiş değişim değildi. Şu an tutuklu milletvekilleri var bu cumhuriyet tarihinde ilk kez olan bir şeydir. Haklarında cinayet işlemekten kesin hüküm bulunan mahkumlar hapisten çıkarılıyor. Hapisteki milletvekillerinin güya o kanunla sağlanması beklenen tahliye talepleri reddedilmiştir. Bu günkü iktidarın demokrasiden anladığı budur. Demokrasiden geriye gidişi durduracak ve gerçek demokrasiyi getirecek CHP olacaktır. Bu kurultay da bu konudaki azmi pekiştirecektir."