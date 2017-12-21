CHP, kurultaya kilitlendi; Parti Meclisi’nde değişim sinyali

Cumhuriyet Halk Partisi, Şubat ayının ilk haftasında yapılması beklenen 36. Olağan Kurultay'a kilitlendi. Kurultayda, yeniden aday olması beklenen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına bir aday çıkabileceği konuşulurken; başkanlık yarışının olmayacağını söyleyenler de var.

Kısa bir süre önce katıldığı bir televizyon programında Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin aday olmayacağını söyleyen İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın da kehaneti şimdiden merak konusu. CHP içinde en büyük yarışın Parti Meclisi (PM) üyeliğinde yaşanması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, Parti Meclisi (PM) konusunda, “Kurultay değişiklik istiyorsa değişir” demesine dikkat de çekiliyor.

CHP’de milletvekillerin gözü belediye başkanlıklarında

Kurultay hesaplarının yanı sıra CHP’de özellikle Ankara, İstanbul ve ilçe belediyelikleri için büyük bir yarış dikkat çekiyor. Adaylık konusunda yarışa hazırlanan milletvekillerinin İstanbul’da çalışmalarını yoğunlaştırdıkları anlatılıyor. CHP’li İnce’nin de adı Ankara Büyükşehir adayları arasında konuşuluyor. Ancak bunlardan önce Ankara, İstanbul ve İzmir’deki delege seçimleri sonuçları önem taşıyor. Buralardan Kılıçdaroğlu’na karşı bir delege yapısı çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.



CHP’de, 1100 delegenin yaklaşık 300'ü üç büyük şehirden çıkacak. Ankara İl Kongresi 6 Ocak’ta, İzmir örgütü 7 Ocak’ta sandık bayına gidecek.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla durdurulan İstanbul’daki sürecin 23 Aralık itibariyle işleyeceği belirtiliyor. İl kongresi 13 Ocak 2018 olarak görünüyor.