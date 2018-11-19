CHP kurmaylarından ittifak mesajı: İnsanların önüne umut koymayı amaçlıyoruz

CHP kurmayları, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimler için henüz bir ittifak kurulmadığını, ittifakının kurulabilirliğinin tartışıldığını belirtirken “Geçmişte oy vermiş insanlar, görülüyor ki hayal kırıklığı içinde bir çözüm arıyorlar. Onların önüne bir umut koymayı amaçlıyoruz” dedi.

16 Nisan referandumunda oluşan ‘Hayır Bloku’nun yerel seçimler için görüşmeleri devam ediyor. CHP ve İYİ Parti liderleri, yerel seçimlerde yapılması planlanan ittifak için geçen hafta bir araya geldi.

Hürriyet’ten Rifat Başaran’ın haberine göre, CHP’nin görüşmelerde aktif görev alan kurmayları ‘henüz bir ittifak oluşmadığını, sadece bir ittifakın olabilirliğinin tartışıldığını’ dile getirdi.

Kurmaylar, özetle şunları söyledii:

“Bu birlikteliği, ülkenin geleceği adına, bu ülkeye birlik ve beraberliği getirme adına, eve, sokağa huzur getirmek adına kurmak istiyoruz. Bu açık bir davet. Türkiye’nin içinde bulunduğu süreci daha olumlu hale getirmek için bir sandık ittifakı peşindeyiz. Geçmişte oy vermiş insanlar, görülüyor ki hayal kırıklığı içinde bir çözüm arıyorlar. Onların önüne bir umut koymayı amaçlıyoruz."